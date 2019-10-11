Kongo’da içerisinde başkanlık personelinin bulunduğu kargo uçağı düştü. Dün düşen uçağın içerisinde bulunan 8 kişiye ulaşılamıyor.

Kongo’da başkanlık personelini taşıyan kargo uçağı düştü. İçerisinde Devlet Başkanı Felix Tshisekedi’nin şoförü, lojistik yöneticisi ve bazı askerlerin uçağın radardan çıkması sonucu dün kaybolduğu açıklandı.

Başkanlık sözcüsü Vidiye Tshimanga, uçağın enkazının bulunduğunu ancak yolcuların hala kayıp olduğunu açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

