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Kongo’da baskılara rağmen muhalefet kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 10:48 | Son Güncelleme

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 2 yıldır çeşitli bahanelerle ertelenen başkanlık seçimlerini muhalefet lideri Felix Tshisekedi kazandı.Uluslararası gözlemcilerin sınır dışı edildiği ve 2 yıldır birçok kez ertelenen Demokratik Kongo Cumhuriyeti başkanlık seçimini yüzde 38 oy oranıyla muhalefet lideri Felix Tshisekedi kazandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 2 yıldır çeşitli bahanelerle ertelenen başkanlık seçimlerini muhalefet lideri Felix Tshisekedi kazandı.
Uluslararası gözlemcilerin sınır dışı edildiği ve 2 yıldır birçok kez ertelenen Demokratik Kongo Cumhuriyeti başkanlık seçimini yüzde 38 oy oranıyla muhalefet lideri Felix Tshisekedi kazandı. Oy sayımının bitmemesine rağmen Kongo Katolik Kilisesi tarafından kazandığı ilan edilen Martin Fayulu’nun ise yüzde 34 oy aldığı açıklandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra bir konuşma yapan yeni Devlet Başkanı Tshisekedi, “Siyasi bir organizasyonun ve bir kabilenin başkanı olmayacağım, bütün Kongoluların başkanı olacağım” dedi.
Kongolular ise, ülkede yeni bir sayfa açıldığını dile getirdiler. "Başkanlığın muhalefete geçmesi nadir ve tüm Afrika’ya umut veren bir olay” diyen John isimli öğretmen, ülkede fakirliğin, güvensizliğin ve cinayetlerin sona ermesini istediğini söyledi.
Kongo’da 1997 yılından beri devlet başkanı olan babası Laurent’in ölümüyle 2001 yılında başa geçen Joseph Kabila, 2016 yılından beri çeşitli sebepler göstererek seçimleri erteliyordu.

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