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Kongo'da Ebola nedeniyle "acil durum"a gerek yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 00:28 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan edilmesine gerek olmadığına karar verdi

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan, bin 400 kişinin ölümüne neden olan ve en son Uganda’ya sıçrayan Ebola salgını gerekçesiyle küresel acil durum ilan edilmesine gerek olmadığına karar verdi.

DSÖ Acil Durum Komitesinin bugünkü toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Komite'nin görüşüne göre salgın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve bölge için acil bir sağlık durumudur." ifadesine yer verildi ancak Ebola salgını gerekçesiyle küresel acil durum ilan edilmesini gerektiren kriterlerin oluşmadığı belirtildi.

Komite ayrıca, başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere Uganda'ya da sıçrayan salgınla mücadele için acil 27 milyon dolar gereksinim duyulduğunu kaydetti.

12 Mart'ta da toplanan Komite, Ebola salgını gerekçesiyle küresel acil durum ilan edilmesine gerek olmadığına karar vermişti.

- Uganda'ya da sıçramıştı

DSÖ iki gün önce yaptığı açıklamada da Uganda’da şu ana kadar 3 Ebola vakasının tespit edildiğini, hastalığa yakalanan 5 yaşındaki bir çocuğun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında şimdiye kadar yaklaşık bin 400 kişi yaşamını yitirdi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
DSÖ ebola KDC

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