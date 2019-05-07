HABER

Kongo'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 979'a çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:32 | Son Güncelleme

Kongo'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 979'a çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı, 979'a yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 572 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 506'sının Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 979 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 439 kişi ise iyileşti. Ebola merkezlerinde 88 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarında da 66 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 111 bin 920 kişiye aşı yapıldı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor
Cüzdanı, hayatını kurtardıCüzdanı, hayatını kurtardı
112 gramlık tek yumurtaya 100 lira verdi112 gramlık tek yumurtaya 100 lira verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti salgın

En Çok Okunan Haberler

TKP İstanbul seçimleri için kararını açıkladı!

TKP İstanbul seçimleri için kararını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 7 Mayıs Salı - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

İhsan Eliaçık serbest bırakıldı

İhsan Eliaçık serbest bırakıldı

Batman'da yeni bir obruk oluştu

Batman'da yeni bir obruk oluştu

Yerin 350 metre altında ilk iftar

Yerin 350 metre altında ilk iftar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.