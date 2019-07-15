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Kongo’da Ebola seferberliği

15.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Çağımızın en tehlikeli salgın hastalıklarından Ebola, bir yıldır görüldüğü Kongo'da en büyük kentlerden Goma'da tespit edildi.

Kongo’da Ebola seferberliği

Yetkililer hastalığın burada yayılmaması için yoğun çaba sarfediyor.Afrika ülkelerinden Kongo'da geçtiğimiz yıl başlayan Ebola salgını, ülkenin doğusundaki büyük şehirlerden Goma'da bulunan bir şahısta tespit edildi. Kongo Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çok sayıda Ebola hastasının yaşadığı Butembo kentinden eyalet başkenti Goma'ya gelen bir papazda Ebola virüsü tespit edildiği ve söz konusu kişinin derhal karantina altına alındığı kaydedildi. Bakanlık ayrıca, Ebola virüsü taşıyan papazın yolculuk yaptığı otobüste bulunan herkesin tespit edildiğini ve kontrollerden geçirildiğini bildirerek, hastalığın nüfusu bir milyona yaklaşan Goma'da yayılmasının düşük bir ihtimal oldığunu duyurdu.

Ölümcül virüs Ebola

Kongo'da yaklaşık bir yıldır devam eden Ebola salgını bin 665 kişinin hayatına mal oldu. Son derece tehlikeli ve bulaşıcı olan Ebola virüsü, 2014-2015 yıllarında Batı Afrika'da 11 binden fazla insanın ölümüne neden olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Goma'daki Ebola vakasının iyi bir haber olmadığını ancak böyle bir durumu uzun zamandır beklediklerini ve hazır olduklarını dile getirdi. Kentte bunun için bir Ebola tedavi merkezi kurulduğunu ifade eden Ghebreyesus, Ebola virüsü taşıyan hastanın da burada tedavi altına alındığını belirtti. Ghebreyesus ayrıca, sadece Goma'da yaklaşık 3 bin sağlık personeline Ebola'ya karşı aşı yapıldığını bildirdi.

dpa, AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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