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Kongo'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 600'ü geçti

19.03.2019 13:09 | Son Güncelleme

Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 600'ü aştığını açıkladı.

Kongo'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 600'ü geçti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 600'ü aştı. Kongo'nun başkenti Kinşasa'da bulunan Sağlık Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Ağustos ayından bu yana 603 kişinin yaşamını yitirdiği, 314 kişinin ise iyileştiği kaydedildi. Söz konsu rakamlar Ebola olduğu kesinleşen 538 vaka ile şüpheli 65 vakaya ait.

Bakanlık Ağustos ayı başından bu yana 89 binden fazla kişinin aşılandığını, bunun büyük ihtimalle binlerce kişinin hayatını kurtardığını kaydetti.

Bu, Ebola virüsünün ilk tespit edildiği 1976 yılından beri Kongo'da ortaya çıkan onuncu Ebola salgını. Ancak bu kez virüsün görüldüğü bölge silahlı grupların tekrarlayan saldırıları altında olduğu için, virüsle mücadelede büyük zorluk yaşanıyor.

Ebola tedavi merkezlerine düzenlenen iki saldırının ardından Sınır tanımayan Doktorlar örgütü, ay başında Katwa ve Butembo'daki çalışmalarını sona erdirdi.

2013 yılında büyük bir Ebola salgını Batı Afrika ülkelerinde etkili olmuştu. Takip eden aylarda Gine, Sierra Leone ve Liberya'da yaklaşık 11 bin 300 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Virüsle enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşan Ebola, yüksek bulaşıcılık oranlarına ve mortaliteye sahip.

AFP,BW/HT

©Deutsche Welle Türkçe

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