Kongo’da eboladan ölenlerin sayısı bini geçti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaklaşık 1 senedir devam eden ebola salgınında ölenlerin sayısının bini geçtiği açıklandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz sene ağustos ayından bu yana devam eden ebola salgında yaşamını yitirenlerin sayısının bini geçtiği açıklandı. Ülkenin sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu salgının 2014-2016 yılları arasında etkili olan ve 11 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan ebola salgınından sonra en büyük salgın olduğu belirtildi.

Bölgede yaşanan durum hakkında açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sağlık Krizleri Programı Yöneticisi Michael Ryan ise insani yardım kuruluşlarının bölgede artan şiddet ve sağlık çalışanlarına olan düşmanca tavır sebebiyle durduğunu belirtti. Ryan, Ocak ayından bu yana sağlık çalışmalarının yürütüldüğü yerlere 119 saldırının gerçekleştiğini ve bu saldırılar sonucu bazı sağlık çalışanlarının öldüğünü bazılarının ise yaralandığını kaydetti.

