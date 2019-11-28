Kongo’da ebolayla mücadele ekibine saldırı: 4 ölü

Saldırılarda yaralananlar arasında bir Dünya Sağlık Örgütü çalışanı da bulunuyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ebolayla mücadele ekiplerine iki saldırı düzenlendiğini ve saldırılarda dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda yaralanan toplam beş kişiden birinin çalışanları olduğunu teyit eden DSÖ, hayatını kaybedenler arasında ise örgüt çalışanlarının bulunmadığını açıkladı. Yaralananlar arasında Kongo Sağlık Bakanlığı çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

Saldırıda öldürülen dört kişiden birinin aşı ekibinden olduğu, iki kurbanın araç sürücüsü, bir diğerinin ise polis memuru olduğu belirtildi. Çarşamba gecesi düzenlenen saldırılardan biri Biakato Mines bölgesinde ebolayla mücadele çalışanlarının kaldığı bir yerleşkeyi hedef alırken, diğer saldırı ise Mangina'da yardım ekiplerinin ofisine düzenlenmişti.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, son zamanlarda gerileme gözlenen ebola salgınında söz konusu saldırılardan sonra yine artış yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "bunun sonucu olarak daha fazla sayıda insanın hayatını kaybedeceğini" söyledi.