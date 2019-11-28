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Kongo’da ebolayla mücadele ekibine saldırı: 4 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2019 18:14 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda ebolayla mücadele ekiplerine düzenlenen saldırılarda dört kişi hayatını kaybetti.

Kongo’da ebolayla mücadele ekibine saldırı: 4 ölü

Saldırılarda yaralananlar arasında bir Dünya Sağlık Örgütü çalışanı da bulunuyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ebolayla mücadele ekiplerine iki saldırı düzenlendiğini ve saldırılarda dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda yaralanan toplam beş kişiden birinin çalışanları olduğunu teyit eden DSÖ, hayatını kaybedenler arasında ise örgüt çalışanlarının bulunmadığını açıkladı. Yaralananlar arasında Kongo Sağlık Bakanlığı çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

Saldırıda öldürülen dört kişiden birinin aşı ekibinden olduğu, iki kurbanın araç sürücüsü, bir diğerinin ise polis memuru olduğu belirtildi. Çarşamba gecesi düzenlenen saldırılardan biri Biakato Mines bölgesinde ebolayla mücadele çalışanlarının kaldığı bir yerleşkeyi hedef alırken, diğer saldırı ise Mangina'da yardım ekiplerinin ofisine düzenlenmişti.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, son zamanlarda gerileme gözlenen ebola salgınında söz konusu saldırılardan sonra yine artış yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "bunun sonucu olarak daha fazla sayıda insanın hayatını kaybedeceğini" söyledi.

Örgüt başkanı, şiddet sarmalına bir son verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kongo'nun doğusundaki eylemlerde bir kişi öldürülmüştü

Orta Afrika ülkesi Kongo'nun doğusunda aktif olan çok sayıda militan aralarında ebolayla mücadele çalışanlarını da bulunduğu sivillere sık sık saldırı düzenliyor. Saldırıların kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bölgedeki iktidar mücadelesinin yanı sıra ebolayla mücadele ekiplerine duyulan güvensizliğin etkili olduğu tahmin ediliyor. Geçen ay Beni kentinde, bölgedeki güvenlik durumunu protesto amaçlı düzenlenen eylemlerde bir Birleşmiş Milletler (BM) birliğine molotof kokteyli atmak istediği belirtilen genç bir gösterici bir BM gücüne bağlı bir asker tarafından vurularak öldürülmüştü.

Kongo Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 3 bin 300'den fazla kişiye aşı yapılırken, yaklaşık 2 bin 200 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DSÖ'nün bölgede virüsle mücadeleye destek veren 800 çalışanı bulunuyor.

epd,dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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