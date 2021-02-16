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Kongo’da gemi battı: 60 ölü

16.02.2021 00:02 | Son Güncelleme:
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Kongo İnsani Yardımlar Bakanı Steve Mbikayi, Kongo Nehri’nde bir geminin batması sonucu ilk belirlemelere göre 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Kongo İnsani Yardımlar Bakanı Steve Mbikayi yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki yer alan Mai-Ndombe’de bulunan Kongo Nehri’nde 700’den fazla kişinin bulunduğu geminin batması sonucu ilk belirlemelere göre 60 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kongo İnsani Yardımlar Bakanı Steve Mbikayi, Kongo Nehri’nde bir geminin batması sonucu ilk belirlemelere göre 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kongo İnsani Yardımlar Bakanı Steve Mbikayi yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki yer alan Mai-Ndombe’de bulunan Kongo Nehri’nde 700’den fazla kişinin bulunduğu geminin batması sonucu ilk belirlemelere göre 60 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Mbikayi, kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 60 kişinin cansız bedenine ulaştığını ve 300 kişiyi kurtardığını belirtti. Bakan Mbikayi, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
Geminin Kinşasa’dan Equateur’e gittiğini bildiren Bakan Mbikayi, geminin batma nedeninin aşırı yük ve fazla yolcu sayısı olduğunu aktardı. Kongo’nun iç kısımlarında çok az asfalt yol bulunması nedeni ile vatandaşlar ulaşım için Kongo Nehri ve kollarını tercih ediyor. Ülkede gemilerin kapasitelerinin çok üstünde yüklenmesi ve yolcu taşıması nedeni ile ölümcül tekne kazaları ise çok sık meydana geliyor.

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