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  4. Kongo’da isyancı grup baskın gerçekleştirdiği köyde 22 kişiyi öldürdü

Kongo’da isyancı grup baskın gerçekleştirdiği köyde 22 kişiyi öldürdü

05.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun bir köye gerçekleştirdiği saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Beni bölgesinde yer alan Mwenda köyüne dün gece Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun bir köye gerçekleştirdiği saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Beni bölgesinde yer alan Mwenda köyüne dün gece Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırı sonucu en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Beni bölge yetkilisi Donat Kibwana yaptığı açıklamada, ölü sayısını doğrulayarak saldırıyı ADF’nin düzenlediğini belirtti.
Öte yandan Beni bölgesinde yılbaşı gecesi ADF adlı isyancı grubun en az 26 sivili öldürdüğü bildirilmişti. Beni ve çevresindeki köylerde yaşayanlar, ADF isyancılarının bölgedeki saldırıları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. İsyancı grup, geçtiğimiz yıl 800’den fazla kişiyi katletmişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonlarına rağmen ADF, ülkenin bu bölgesindeki sivil nüfusa yönelik saldırıları sürdürüyor.

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