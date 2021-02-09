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Kongo’da köye silahlı saldırı düzenlendi: 10 ölü

09.02.2021 20:22 | Son Güncelleme:
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Kongo ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan bir köye Müttefik Demokratik Kuvvetler (ADF) örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.Kongo’nun doğu kesiminde 1990 yılından beri aktif olan Müttefik Demokratik Kuvvetler (ADF) örgütü, sivillere yönelik kanlı saldırılarına devam ediyor.

Kongo ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan bir köye Müttefik Demokratik Kuvvetler (ADF) örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.
Kongo’nun doğu kesiminde 1990 yılından beri aktif olan Müttefik Demokratik Kuvvetler (ADF) örgütü, sivillere yönelik kanlı saldırılarına devam ediyor. Kongo ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan bir köye ADF tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ordu yetkilileri, ülkenin Uganda sınırında yer alan Rwenzori Dağları’nda saldırının gerçekleştiğini ve bölgeye güvenlik güçlerinin yönlendirildiğini aktardı.
Kongo’nun Beni şehri Yönetim Yardımcısı Rosette Kavula yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar öldürülen yaklaşık 10 kişi hakkında geçici bir değerlendirme yapıldı. Yaşanan saldırı ADF’yi işaret ediyor” dedi.
Bölgede araştırma grubu olan Kivu Security Tracker tarafından yapılan açıklamada, şüpheli ADF militanlarının Mwenda köyünün yakınlarında yer alan Kabembeu köyünde 10 kişiyi öldürdüğü ifade edildi.
Mwenda bölgesinde insan hakları grubu Başkanı Mbweki Juvenal yaptığı açıklamada, "Kurbanların tamamı dağlarda saklanmak için Mwenda köyünden kaçmışlardı, fakat maalesef ADF onları takip etti" dedi.

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