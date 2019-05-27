Kongo'da Öğretmenleri Taşıyan Tekne Battı En Az 30 Ölü

Kongo’nun batısında bir teknenin batması sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi de kayıp.

Inongo Belediye Başkanı Simon Mboo Wemba, Associated Press Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Pazar gecesi batan teknede bulunanların çoğunun öğretmenler olduğunu söyledi. Tekne Mai-Ndombe gölünde battı.

Belediye Başkanı, bölgede yolların kötü olması nedeniyle öğretmenlerin maaşlarını almak üzere tekneyle yola çıktıklarını ve kazanın yaşandığını söyledi.

Kötü hava koşulları nedeniyle battığı belirtilen teknede toplam kaç kişinin olduğu net olarak bilinmiyor.

Yetkililer teknede birkaç yüz kişinin olduğunu tahmin ederken olayda 80’den fazla kişi de hayatta kalmayı başardı.

