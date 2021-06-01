Kongo'da Terör Saldırısında En Az 55 Sivil Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler’in açıklamasına göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşanan şiddet olaylarında, iki ayrı köye yapılan saldırıda, en az 55 kişi katledildi. BM yetkilileri, bunun ülkede son yıllarda görülen en büyük saldırı olduğunu belirtiyor.

Ordu ve yerel kaynaklar saldırının Birleşik Demokratik güçler adlı İslamcı silahlı grup tarafından yapıldığını söylüyorlar. Saldırılar ülkenin Uganda sınırı yakınlarındaki bir köy ve yerlerdinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir kampın olduğu alanda yapıldı.

BM yetkilileri, olaya ilişkin yaptıkları açıklamda bölgede yüzlerce evin yakıldığını ve çok sayıda sivilin de kaçırıldığını belirtiyorlar.

Birleşik Demokratik Güçler adlı örgütün bölgede 2020 yılından bu yana 850’den fazla kişiyi öldürdüğü ifade ediliyor.

Mart ayında Birleşmiş Milletler söz konusu örgütü terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı. Grup yaptığı açıklamada IŞİD’e bağlılığını bildirmişti.

