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Kongo’da tren kazası: En az 50 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin güneydoğusunda yer alan Tanganyika eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen tren kazasında en az 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin İnsani İşler Bakanı Steve Mbikayi Twiiter’dan yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Tanganyika eyaletine bağlı Mayibaridi kasabasında sabahın erken saatlerinde trenin raydan çıkması sonucunda meydana gelen kazada 50 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin güneydoğusunda yer alan Tanganyika eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen tren kazasında en az 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin İnsani İşler Bakanı Steve Mbikayi Twiiter’dan yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Tanganyika eyaletine bağlı Mayibaridi kasabasında sabahın erken saatlerinde trenin raydan çıkması sonucunda meydana gelen kazada 50 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Mbikayi, "Demokratik Kongo hükümeti adına, mağdurların ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini paylaştı.
Yetkililer arama kurtarma çalışmalarına başladı.

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