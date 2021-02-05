Kongre 1,9 Trilyon Dolarlık Pandemi Paketini İlerletiyor

Biden’ın ekonomik yardım paketinin, 100 üyeli Senato’da iki partinin 50’şer koltuğa sahip olması ve çoğu tasarının kabul için 60 oy gerektirmesi nedeniyle Cumhuriyetçiler’in engellemesiyle karşılaşması ihtimali bulunuyordu. Ancak bütçe planı Senato’dan sonra Temsilciler Meclisi’nden de geçerse, o zaman “uzlaşma” olarak adlandırılan bir yasama düzenlemesinin işletilmesi suretiyle Senato’da paketin geçmesi için 51 oy yeterli olacak. Eşitlik durumunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris Demokratlar lehine eşitliği bozma hakkına sahip.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat liderleri, planla ilgili bugün öğlen bir usül oylaması yapılacağını ve bütçenin bu oylamadan geçmesi halinde kabul edilmiş olacağını belirtti.

Senato’da hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin onlarca değişiklik yaptığı bütçe planının son hali bugün yeniden Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde oylamadan geçecek.

ABD’de Kongre’nin Senato kanadı, Başkan Joe Biden’ın Corona virüsü pandemisiyle mücadele için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin hızlıca geçirilebilmesi için gereken bütçe planını onayladı. Cumhuriyetçi senatörlerin reddettiği planın oylamasında 50’ye 50 oy eşitlik, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kullandığı kabul oyuyla bozulmuş oldu.

Senatörlerin bütçe tasarısı üzerindeki görüşmeleri yaklaşık 15 saat sürdü ve sabahın ilk saatlerine kadar uzadı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sabaha karşı 05.30’da tasarının 50’e karşı 51 oyla geçtiğini ilan etti. Senato’ya başkanlık etme ve sadece herhangi bir oylamada eşitlik olduğunda oy kullanma hakkına sahip olan Başkan Yardımcısı Harris böylece ilk kez eşitlik karşısında oy kullanma hakkını kullanmış oldu.

Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Kamala Harris, bu oylama sonucunun, Başkan Biden’ın yasama önceliklerinden biri olan kapsamlı Corona virüsü yardım paketinin Kongre’den geçmesi için “dev bir ilk adım” olduğunu söyledi.

Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi’nde onaylanmıştı ancak Senato’da üzerinde değişiklik yapıldığından dolayı Temsilciler Meclisi’nde son haliyle yeniden oylanacak.

Başkan Joe Biden da bugün Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi komisyonlarının başkanlarıyla bir araya gelerek konuyu masaya yatırıyor.

Bütçe tasarısı için onaylanan değişiklik önergelerinin yasal bağlayıcılığı bulunmuyor ancak gelecek haftalarda Corona virüsü yardım paketinin şekillendirilmesinde rehber vazifesi görecek.

