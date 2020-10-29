‘‘Kongre BAE’ye F-35 Satışı Planı Konusunda Bilgilendirildi’’

Başkan Donald Trump yönetimi, Lockheed Martin şirketinin ürettiği 50 adet F-35 savaş uçağını 10 milyar dolara Birleşik Arap Emirlikleri’ne satma planını Kongre’ye bildirdi.

Reuters haber ajansı 2 Eylül’de yayınladığı bir haberinde F-35 anlaşmasına imza atmak için hedeflenen tarihin ise BAE’nin Kuruluş Günü olan 2 Aralık olduğunu bildirmişti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler ve Temsilciler Meclisi Dışişleri komisyonları, Yemen’de sivillerin ölümlerinde oynadığı rolü eleştirdikleri BAE’ye silah satışını engelleyebilir.

İsrail daha önce planlanan satışa itiraz etmiş, ancak ABD’nin İsrail’in askeri üstünlüğünü koruyacağı sözü vermesiyle geçen yıl bu itirazından vazgeçmişti.

Yapılacak anlaşmanın ABD ile İsrail arasında bölge ülkelerine satılacak silahların İsrail’in askeri üstünlüğünü zayıflatmaması anlaşmasına uygun olması gerektiğini belirten İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’ı kastederek ‘‘Hepimizin ortak bir düşmanı var’’ dedi.

Gün içinde İsrail’i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Mark Esper’i ağırlayan Netanyahu, Amerika’nın İsrail’in askeri üstünlüğünün korunacağı sözünü vermesinin önemli olduğunu kaydetti.