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Kongre baskını: Aşırı sağcı grup lideri gözaltına alındı

14.01.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskını soruşturması kapsamında, aşırı sağcı grup lideri Rhodes "isyana tahrik edici komplo" suçlamasıyla tutuklandı.

Kongre baskını: Aşırı sağcı grup lideri gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre binası baskınına ilişkin soruşturma kapsamında, aşırı sağcı grup Oath Keepers (Yemin Muhafızları) kurucusu Stewart Rhodes ve 10 diğer sanık "isyana tahrik edici komplo" düzenlemek ile suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, Oath Keepers grubunun lideri ve kurucusu Stewart Rhodes, Perşembe sabahı Teksas'ta gözaltına alındı. Söz konusu "isyana tahrik edici komplo" yasal terimi, "hükümeti zorla devirme" girişimini de kapsıyor. Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, söz konusu dava Rhodes için ABD Kongre Binası baskınıyla ilgili hukuki yaptırımın da öngörüldüğü ilk dava. Diğer üyeler de daha önce farklı münferit iddialarla suçlanmıştı.

56 yaşındaki Rhodes, Joe Biden'ın seçim zaferini engelleyebilecek şiddet olaylarına destek vermekle suçlanıyor. Rhodes'in "isyana tahrik edici komplo" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği öngörülüyor.

Rhodes ve diğer sanıkların ABD'de başkanlık seçimlerinden sonra başkanlık değişimini şiddet yoluyla engellemek için komplo düzenledikleri ileri sürülüyor. Bu çerçevede söz konusu sanıkların Washington'a seyahat planladıkları, silah ve teçhizat tedarik ettikleri ve savaş tekniği antrenmanı düzenledikleri iddia ediliyor.

Sanıklardan bazıları ABD Kongre Binası'na girerken, diğerlerinin bina ve şehir dışındaki koordinasyonla ilgilendikleri belirtildi.

Ne olmuştu?

Washington DC'deki ABD Kongresi'nde senatörler ve milletvekilleri geçen yıl 6 Ocak'ta Joe Biden'ın başkanlık zaferini tescil etmek için bir araya geldiğinde, dönemin Başkanı Donald Trump taraftarlarına sesleniyordu. Ülkenin dört bir yanından gelen ve sağcı medyanın komplo teorilerinden beslenen Proud Boys ve QAnon gibi aşırı sağcı gruplar da Trump'ın iddiaları doğrultusunda Biden'ın 2020 ABD başkanlık seçimlerini çaldığına inanıyordu.

Baskının ardından Trump'ın başkanlık değişiminin gerçekleşeceği 20 Ocak 2021 tarihinden önce görevinden el çektirilmesi için Kongre'de ikinci kez azil süreci başlatıldı. Ancak Trump için başlatılan süreç, Temsilciler Meclisi'nden geçtiyse de ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da başarısızlığa uğradı.

DW / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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