"Kongre Baskını Corona Virüsü Süper Bulaştırıcısı Olabilir"

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar ve Alerji Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Ulusal Kamu Radyosu'na (NPR) Perşembe günü verdiği söyleşide, "Ocak ayının ilerleyen günlerinde durum daha da kötüleşecek” dedi. Fauci, endişesinin nedenini ”sosyalleşmenin ve seyahatlerin Noel döneminde artması" olarak açıkladı.

California Üniversitesi’nden (UCLA) epidemiyolog Anne Rimoin, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanların bağırıp çağırması, şarkı söylemesi, efor sarfetmesi, virüse yayılması için fırsat tanır ve virüs bu fırsatları kaçırmaz" şeklinde konuştu.

Kongre binasını sloganlar atarak işgal eden ve çoğunun maske takmadığı, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenen kalabalık, Kongre'nin koridor ve salonlarında doldurmuş, hatta bazı Kongre üyelerinin ofislerine girmişti.

Sağlık uzmanları ve bilimadamları, Trump yanlılarının Çarşamba günü ABD Kongresi'ni işgal eylemlerinin aynı zamanda Corona virüsünün hızla yayıldığı süper bulaştırıcı bir eyleme dönüşmüş olmasından endişe ediyor.

Fauci ayrıca "kamu sağlığı önlemlerinin bu dönemde arttırılmasıyla" bu dalganın kontrol altına alınabileceğine inandığını kaydetti, ancak bunun için insanların maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve Corona virüsü aşısı olmak gibi "her zaman sözü edilen kamu sağlığı önlemlerine çok yoğun olarak odaklanması gerekeceğini" kaydetti.

Uzman, 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden'ın 20 Ocak’ta göreve başlamasıyla Amerika'nın "Biden'ın da dediği gibi günde 1 milyon kişinin aşılanabileceği" konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Dünyada en çok Corona enfeksiyonu vakasının tespit edildiği Amerika, küresel çapta şimdiye kadar kayda geçen 88 milyon vakanın 21,5 milyonuna sahip. Bu da dünyadaki vakaların dörtte birinin Amerika'da bulunduğu anlamına geliyor.

Amerika'da şimdiye kadar yaklaşık 6 milyon kişi aşılandı.

Amerika ayrıca dünyada Corona enfeksiyonuna bağlık en yüksek ölüm oranına da sahip. Küresel çapta Corona virüsü nedeniyle 2 milyon kişi yaşamını yitirirken bu vakaların 365 bin 208'i, Amerika'da kayda geçti.