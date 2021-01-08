"Kongre Baskını Corona Virüsü Süper Bulaştırıcısı Olabilir"

Sağlık uzmanları ve bilimadamları, Trump yanlılarının Çarşamba günü ABD Kongresi'ni işgal eylemlerinin aynı zamanda Corona virüsünün hızla yayıldığı süper bulaştırıcı bir eyleme dönüşmüş olmasından endişe ediyor.
Kongre binasını sloganlar atarak işgal eden ve çoğunun maske takmadığı, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenen kalabalık, Kongre'nin koridor ve salonlarında doldurmuş, hatta bazı Kongre üyelerinin ofislerine girmişti.
California Üniversitesi’nden (UCLA) epidemiyolog Anne Rimoin, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanların bağırıp çağırması, şarkı söylemesi, efor sarfetmesi, virüse yayılması için fırsat tanır ve virüs bu fırsatları kaçırmaz" şeklinde konuştu.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Amerika'da Perşembe günü 4.085 kişi Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar ve Alerji Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Ulusal Kamu Radyosu'na (NPR) Perşembe günü verdiği söyleşide, "Ocak ayının ilerleyen günlerinde durum daha da kötüleşecek” dedi. Fauci, endişesinin nedenini ”sosyalleşmenin ve seyahatlerin Noel döneminde artması" olarak açıkladı.
Fauci ayrıca "kamu sağlığı önlemlerinin bu dönemde arttırılmasıyla" bu dalganın kontrol altına alınabileceğine inandığını kaydetti, ancak bunun için insanların maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve Corona virüsü aşısı olmak gibi "her zaman sözü edilen kamu sağlığı önlemlerine çok yoğun olarak odaklanması gerekeceğini" kaydetti.
Uzman, 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden'ın 20 Ocak’ta göreve başlamasıyla Amerika'nın "Biden'ın da dediği gibi günde 1 milyon kişinin aşılanabileceği" konusunda umutlu olduğunu belirtti.
Dünyada en çok Corona enfeksiyonu vakasının tespit edildiği Amerika, küresel çapta şimdiye kadar kayda geçen 88 milyon vakanın 21,5 milyonuna sahip. Bu da dünyadaki vakaların dörtte birinin Amerika'da bulunduğu anlamına geliyor.
Amerika'da şimdiye kadar yaklaşık 6 milyon kişi aşılandı.
Amerika ayrıca dünyada Corona enfeksiyonuna bağlık en yüksek ölüm oranına da sahip. Küresel çapta Corona virüsü nedeniyle 2 milyon kişi yaşamını yitirirken bu vakaların 365 bin 208'i, Amerika'da kayda geçti.
Avustralya’da acil önlem
Öte yandan İngiltere, Perşembe günü, yabancı ülkelerden gelen herkese zorunlu Corona testi yapılacağını açıkladı.
Perşembe günü ölüm vakası sayısında 200 bin eşiğini aşan Brezilya ise dünyada Amerika'dan sonra en yüksek ölüm oranına sahip.
Avustralya'nın Brisbane kenti ise bir otelin temizlik görevlisinin Corona virüsünün yüksek bulaşıcı özelliğe sahip İngiltere varyantına yakalandığının tespit edilmesi üzerine Cuma akşamından itibaren üç günlük kapanma sürecine girdi.
Brisbane kentinin bulunduğu Queensland eyaleti başkanı Annastacia Palaszczuk, kapanma açıklamasını yaptığı Cuma sabahı, "Üç günlük kapanmaya şimdi girerek gelecekte 30 günlük kapanmayı engellemiş olacağız" dedi.
Sydney Morning Herald gazetesi, yetkililerin, temizlik görevlisi kadının kent içinde kimlerle temasta bulunduğunu tespit etmeye çalıştığını yazdı.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Avustralya'da şimdiye kadar 28 binden fazla vaka tespit edildi.
Kanada ve Japonya da önlemleri arttırdı
Kanada'nın Ontario eyaletindeyse ilkokullar, en erken 25 Ocak'a kadar kapatıldı. Eyalet yetkilileri, 13 yaş altındaki çocuklar arasında Corona testi pozitif çıkanların oranının yüzde 20 olduğunu bildirdi.
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise Tokyo'da ve civarındaki üç bölgede, başkentte vakalarda artış görülmesi üzerine acil durum ilan etti.
Acil durum ilanı 7 Şubat'a kadar geçerli olacak. Bu bölgelerde yaşayanların akşam saat 20.00'den sonra evlerinde kalmaları, bar ve restoranların bu saatten sonra kapanmaları tavsiye edildi.