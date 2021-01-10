“Kongre Baskını Demokrasiler İçin Uyarı”

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell Washington’da Çarşamba günü yaşananların küresel anlamda son yıllarda çok endişe verici gelişmelerin doruk noktası olduğunu söyledi.
Borell, bunun bütün demokrasiler için uyarı olması gerektiğini kaydetti.
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi sosyal medyada dezenformasyonun, denetlenmeyen demokratik değerlerin nelere yol açabileceğinin görüldüğü mesajını verdi.
Borell, “Herkes anlamalı, eğer gerileme sonrası gerilemeleri kabul edersek, küçük görünseler bile, demokrasi ve onun değerleri, kurumları sonunda ve geri döndürülemez şekilde yok olabilir” dedi.
Washington’da yaşananların yanlış bilgilendirmenin demokrasiler için ciddi bir tehdit olduğunu gösterdiğini söyleyen Borrell, “Eğer birileri liderleri sürekli onlara seçimin hileli olduğunu söylediği için inanıyorsa onlar da ona göre davranacaklar” ifadelerini kullandı.
Borrell, sosyal medyayla ilgili daha iyi düzenlemeler yapılması çağrısı yaptı ve bunun şirketlerin kendileri tarafından yapılamayacağını belirtti.
Twitter Cuma günü Başkan Donald Trump’ın tweet hesabını kapadı. Trump, sürekli olarak sosyal medya hesabından seçimin hileli olduğu iddiasını dile getiriyordu.
Avrupa Birliği Komisyonu da geçen hafta sosyal medyada sahte haberle mücadele çerçevesinde kurallar önermişti. Bu, sosyal medya platformlarını yasa dışı içerikle ve seçimleri etkilemeye çalışan platformların manipülasyonlarıyla mücadele etmeye zorlamayı amaçlıyor.
Başkan Donald Trump’ın destekçileri Çarşamba günü Kongre binasını basmış, 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Bu olaydan önce Trump Washington’da destekçilerine seslenmiş ve Kongre’ye yürüme çağrısı yapmıştı.