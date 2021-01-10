“Kongre Baskını Demokrasiler İçin Uyarı”

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell Washington’da Çarşamba günü yaşananların küresel anlamda son yıllarda çok endişe verici gelişmelerin doruk noktası olduğunu söyledi.

Borell, bunun bütün demokrasiler için uyarı olması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi sosyal medyada dezenformasyonun, denetlenmeyen demokratik değerlerin nelere yol açabileceğinin görüldüğü mesajını verdi.

Borell, “Herkes anlamalı, eğer gerileme sonrası gerilemeleri kabul edersek, küçük görünseler bile, demokrasi ve onun değerleri, kurumları sonunda ve geri döndürülemez şekilde yok olabilir” dedi.

Washington’da yaşananların yanlış bilgilendirmenin demokrasiler için ciddi bir tehdit olduğunu gösterdiğini söyleyen Borrell, “Eğer birileri liderleri sürekli onlara seçimin hileli olduğunu söylediği için inanıyorsa onlar da ona göre davranacaklar” ifadelerini kullandı.

Borrell, sosyal medyayla ilgili daha iyi düzenlemeler yapılması çağrısı yaptı ve bunun şirketlerin kendileri tarafından yapılamayacağını belirtti.