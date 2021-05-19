Kongre Baskını Soruşturma Komisyonu İçin Oylama Hazırlığı

ABD Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump destekçilerinden oluşan bir grubun 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlediği baskınla ilgili soruşturma yürütülmesi için komisyon kurulmasını oylayacak. 10 üyeli komisyonun kurulmasının bugün Temsilciler Meclisi’nden onay alması bekleniyor. Demokratlar’ın, az farkla da olsa çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi’nde önerinin onaylanması için Cumhuriyetçiler’in desteğine ihtiyaçları yok. Ancak Kongre’nin Senato kanadında her iki partiden de 50’ye 50 şeklinde eşit sayıda üye olduğundan, söz konusu yasa tasarısının Senato’dan geçip geçmeyeceği net değil. Tasarının 100 üyeli Senato’da onaylanması için en az 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçiler’in Senato’daki lideri Mitch McConnell dün yaptığı açıklamalarda, öneriye karşı mesafeli bir yaklaşım ortaya koydu. McConnell’ın dışında birçok üst düzey Cumhuriyetçi de yeni komisyon kararına muhalif tutum sergiliyor. Temsilciler Meclisi’nde oluşturulması planlanan komisyonun kurulması halinde, Trump’ın, başkanlık seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla Kongre’ye düzenlenen baskını teşvik etmede oynadığı rol de yeniden mercek altına alınmış olacak.

6 Ocak’ta başkent Washington’da toplanan kalabalık bir grup Trump destekçisi, Başkan Joe Biden’ın seçim galibiyetinin Kongre’de onayı için oylamaya sunulduğu sırada şiddet yoluyla Kongre binasına girmişti. Olaylarda, aralarında iki polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi. İki polis memuru da baskının ardından intihar etti. 3 Kasım 2020’de düzenlenen başkanlık seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden ve hile karıştığını iddia eden eski Başkan Trump ve seçim kampanyası yetkilileri konuyla ilgili olarak onlarca dava açtı. Ancak Trump ve destekçilerinin hileli seçim iddiaları, bu dava kararlarının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve eyalet seçim yetkilileri tarafından da asılsız bulundu. 6 Ocak olaylarının incelenmesi için kurulması planlanan komisyonun, 11 Eylül 2001 tarihinde El Kaide’nin Amerika’ya düzenlediği terör saldırılarının partilerüstü bir komisyonda incelenmesi için geçmişte kurulan komisyonla benzer olması hedefleniyor. Komisyon kurulursa, 31 Aralık 2021 tarihine kadar incelemeleri tamamlayarak bir rapor yayınlayacak.