HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kongre Baskınına Karışan Gruplara Bir Dava Daha

Kongre Baskınına Karışan Gruplara Bir Dava Daha

15.12.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Washington Başsavcılığı 6 Ocak Kongre baskınında kente fiziki ve maddi hasar verdikleri gerekçesiyle aşırı sağcı gruplar Proud Boys ve Oath Keepers’a dava açtı

Başkent Washington Başsavcılığı 6 Ocak Kongre baskınında kente fiziki ve maddi hasar verdikleri gerekçesiyle aşırı sağcı gruplar Proud Boys (Gururlu Çocuklar) ve Oath Keepers’a (Yemin Muhafızları) dava açtı.

Washington Başsavcısı Karl Racine gazetecilere yaptığı açıklamada sanıkların kenti ve sakinlerini etkileyen fiziki ve maddi tahribata yol açtığını ve bu nedenle sanıklardan ağır maddi tazminat talep edileceğini söyledi.

Salı günü basın toplantısı düzenleyen başsavcı, “Niyetimiz şiddete başvuran bu grupları, bu nefret gruplarının hesap vermelerini sağlamak ve hasar tazminatının her bir kuruşunu almak“ diye konuştu.

Başkent Washington başsavcılığı açtığı davada, Kongre binasının saldırıya karşı savunulması amacıyla güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasının maliyetini tazmin etmeyi amaçlıyor.

Böylece 6 Ocak Kongre saldırısının yıldönümü yaklaşırken bir hukuki cephe daha açılmış oldu.

Trump yanlılarının Kongre binasına girdiği olayda beş kişi ölmüş, 6 Ocak günü Kongre binasında olan dört polis memuru intihar etmişti.

Washington başsavcılığı yetkilileri davanın, başka aşırılık yanlısı gruplara karşı da bir uyarı niteliği taşımasını umduklarını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROlayın perde arkasını anlattı!Olayın perde arkasını anlattı!
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Korkutan Omicron varyantı açıklaması: Daha önce hiç görmediğimiz bir...Korkutan Omicron varyantı açıklaması: Daha önce hiç görmediğimiz bir...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.