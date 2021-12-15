Kongre Baskınına Karışan Gruplara Bir Dava Daha

Başkent Washington Başsavcılığı 6 Ocak Kongre baskınında kente fiziki ve maddi hasar verdikleri gerekçesiyle aşırı sağcı gruplar Proud Boys (Gururlu Çocuklar) ve Oath Keepers’a (Yemin Muhafızları) dava açtı.

Washington Başsavcısı Karl Racine gazetecilere yaptığı açıklamada sanıkların kenti ve sakinlerini etkileyen fiziki ve maddi tahribata yol açtığını ve bu nedenle sanıklardan ağır maddi tazminat talep edileceğini söyledi.

Salı günü basın toplantısı düzenleyen başsavcı, “Niyetimiz şiddete başvuran bu grupları, bu nefret gruplarının hesap vermelerini sağlamak ve hasar tazminatının her bir kuruşunu almak“ diye konuştu.

Başkent Washington başsavcılığı açtığı davada, Kongre binasının saldırıya karşı savunulması amacıyla güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasının maliyetini tazmin etmeyi amaçlıyor.

Böylece 6 Ocak Kongre saldırısının yıldönümü yaklaşırken bir hukuki cephe daha açılmış oldu.

Trump yanlılarının Kongre binasına girdiği olayda beş kişi ölmüş, 6 Ocak günü Kongre binasında olan dört polis memuru intihar etmişti.

Washington başsavcılığı yetkilileri davanın, başka aşırılık yanlısı gruplara karşı da bir uyarı niteliği taşımasını umduklarını belirtiyor.

