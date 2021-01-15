"Kongre Baskınında Asker ve Polisler de Yer Aldı"

ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak günü Kongre binasını işgaliyle ilgili soruşturmayı yürüten federal savcılar saldırganların “Kongre üyelerine suikast düzenleme” niyetiyle baskını gerçekleştirdiğini iddia etti. Protestocuların içinde çok sayıda eski asker ve emniyet mensubu olduğu da dikkat çekilen hususlar arasında. Davayı yürüten savcılar, Kongre binasına güç kullanarak girenler arasında yer alan ve boynuzlu şapkasıyla dikkat çeken Arizonalı Jacob Chansley’nin tutuklanmasını da talep ettikleri dilekçede, “Chansley’nin Kongre’deki kendi sözleri ve eylemleri dahil birçok kanıt, Kongre binasını basanların niyetinin Kongre üyelerini ele geçirip suikast düzenlemek olduğunu gösterir nitelikte” ifadelerini kullandı. Komplo teorileriyle ün salan aşırı sağcı grup QAnon’a destek veren ve olayların ardından teslim olan Chansley, savcıların dilekçesinde de belirtildiğine göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Kongre’deki odasına “Sadece an meselesi, adalet geliyor” yazılı bir not bırakmıştı. Uyuşturucu bağımlılığı ve ruhsal bozuklukları da olduğu belirtilen Chansley, savcıların verdiği bilgiye göre “uzaylı ve ilahi bir güç olduğuna ve başka bir gerçekliğe ulaşmak üzere bu dünyaya geldiğine” inanıyor. Tutuksuz yargılanan Chansley bugün hakim karşısına çıkıyor.

Baskında komando taktikleri uygulandı Geçen hafta Kongre’de yaşanan tarihi şiddet olaylarıyla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı 80’den fazla dava açtı. Diğer taraftan, saldırganlar arasında bir grubun komando taktikleri kullanarak sıraya girip baskını düzenlemesi dikkat çekmişti. Sosyal medya hesapları ve ilgili videoları analiz eden Associated Press (AP) haber ajansı, Kongre baskını sırasında eylem alanında olan en az 21 kişinin görevi devam eden ya da eski ordu mensupları olduklarını bildirdi. AP’nin analizine göre baskında uygulanan bazı teknikler ancak ordu mensuplarının bilebileceği ya da ordu mensuplarından öğrenilebilecek türde taktiklerdi. Amerika içindeki aşırı sağcı grupların, ordu ve emniyet birimi içinden üye kazanmaya yönelik girişimleri olduğu yönünde uyarılar uzun süredir yapılıyordu. Kongre’deki olaylarda tutuklananlar arasında da bu tür örnekler gün yüzüne çıktı. Bunlardan biri, başında miğfer ve üzerinde zırhlı yelekle Senato’da yerde yatarken fotoğrafı çekilen, Teksaslı eski bir ABD Hava Kuvvetleri teğmeniydi.

Olaylarda ölen 5 kişiden biri olan San Dieogulu bir kadının da Hava Kuvvetleri’nin eski mensuplarından olduğu belirtiliyor. Virginia eyaletinin küçük bir kasabasında yaşadıkları belirtilen iki polis memuru da Kongre binası içinde çekildikleri fotoğrafın yayılmasının ardından FBI tarafından tutuklandı. Söz konusu fotoğraftaki iki polisin de eski piyade er olduğu ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilileri tutuklananlar ve soruşturmaya alınanlar arasında kaç kişinin eski ya da görevi devam eden ordu mensupları olduğuyla ilgili ayrıntılı bilgi henüz paylaşmadı. Ancak AP haber ajansının incelediği yüzlerce video ve fotoğraftan gözlemlendiği üzere, çok sayıda protestocu miğfer, zırhlı yelek, telsiz telefon gibi askeri gereçlerle eylem alanındaydı. Kongre binasının dışarıdaki merdivenlerinden toplu halde çıkarak baskının gerçekleşmesini sağlayan gruptaki eylemcilerin üzerlerindeki kıyafetlerde de ‘Milis’ ve ‘Yeminliler - Oath Keepers’ ifadeleri yazdığı görülüyor. Binlerce üyesi olan ‘Yeminliler’ adlı grup eski ve görevde olan emniyet görevlileri ve ordu üyelerinden oluşuyor.