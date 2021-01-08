Kongre Baskınında Bir Polis Yaşamını Yitirdi

Açıklamada, Sicknick’in Kongre’den ofisine döndükten sonra bayılmasının ardından kaldırıldığı hastanede Perşembe günü hayatını kaybettiği belirtildi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, 40 yaşında ve 15 yıldır polis memurluğu görevinde olan Sicknick’in kalp krizi geçirdiği ve ölümünden önce komada olduğu belirtilmişti.

Kongre Polisi’nden bugün yapılan açıklamada, “Polis memuru Brian Sicknick isyana karşılık verirken, protestocularla fiziksel bir arbede sonucu yaralanmıştı” ifadesi kullanıldı

Seçim sonuçlarına itirazında Başkan Trump’a destek verenler arasında bir grup protestocu Çarşamba günü, Kongre üyeleri Seçiciler Kurulu oylarının onaylanması için toplandığında Kongre binası önündeki bariyerleri aşıp içeri girerek polisle çatışmıştı.

Amerika’da Başkan Donald Trump destekçilerinden kalabalık bir grubun Kongre binasına yaptığı baskında yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirdi. Olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Sicknick’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakan Vekili Jeffrey Rosen, FBI ve Washington polisinin Brian Sicknick’in ölümüyle ilgili ortak soruşturma yürüteceğini açıkladı.

Polis memuru Sicknick’in durumuyla ilgili dün çelişkili bilgiler gelmişti. Kongre’ye bağlı güvenlik güçlerinin bağlı olduğu sendikanın başkanı Gus Papathanasiou, görevli polis memurunun Kongre’yi işgal sırasında kalp krizi geçirdikten sonra yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü. Kongre Polisi ise bu haberi önce yalanlamıştı ancak sonra bir açıklama daha yaparak Nicknick’in ölümünü doğruladı.

Kongre binasının güvenliğinden sorumlu Kongre Polisi amiri Steven Sund da Perşembe günü yayınladığı ayrı bir mesajda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kongre’nin Seçiciler Kurulu oylarını onaylamak için toplandığı gün başkent Washington’da protesto amaçlı toplanan destekçilerine Kongre binasına yürüme çağrısı yapan Başkan Trump sert eleştirilerin ve görevden alınma çağrılarının hedefi oldu. Trump daha sonra yaşanan şiddet eylemlerini kınayarak, olayların demokrasiye aykırı olduğunu ve sorumluların soruşturulması gerektiğini belirtti.

Trump ayrıca şu ana kadar yaptığı açıklamaların aksine, 20 Ocak’ta düzenlenecek başkanlık görev teslimi sürecinin uygun bir şekilde yapılacağını ve görevin Joe Biden’a teslim edileceğini ifade etti.

Kongre’deki olaylarda bir kadın protestocu silahla vurularak yaşamını yitirirken, üç kişinin de farklı tıbbi sorunlar nedeniyle olaylar sonucu öldüğü açıklanmıştı.

