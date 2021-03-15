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Kongre Baskınında Kimyasal Saldırı Şüphelilerine Suçlama

15.03.2021 22:05 | Son Güncelleme:
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Kongre Baskınında Kimyasal Saldırı Şüphelilerine Suçlama

Julian Elie Khater ve George Pierre Tanios adlı iki şüpheli hakkında polis memuruna öldürücü silahla saldırma dahil bir dizi suçlama yapıldı

Adalet Bakanlığı Pazartesi günü, 6 Ocak günkü Kongre baskını sırasında üç polis memuruna kimyasal madde sıktıkları gerekçesiyle iki kişi hakkında suçlamada bulundu. Kimyasal maddeyle saldırıya uğrayan polis memurlarından Brian Sicknick daha sonra hayatını kaybetmişti.

Julian Elie Khater ve George Pierre Tanios adlı iki şüpheli hakkında polis memuruna öldürücü silahla saldırma dahil bir dizi suçlama yapıldı. Soruşturma sırasında üç polisin tanımlanamayan ancak güçlü bir kimyasal maddeye maruz kaldıkları belirtilmişti.

Bu polis memurlarından Brian Sicknick daha sonra hastalanmış, acilen hastaneye götürülmüş, ancak ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Khater ve Tanios hakkında Sicknick’i öldürme suçlaması ise yapılmadı. Polis kaynakları Tanios ya da Khater’in Sicknick’in ölümünde doğrudan sorumluluğu olup-olmadığını anlamak için henüz soruşturmanın erken bir safhada olduğunu kaydetti. Sicknick’in ölüm nedeni hala belirsizliğini koruyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iki şüphelinin, kimyasal maddeleri, isyancıların, Kongre binasına yaklaşmalarını engelleyen bisiklet bariyerlerini kaldırıldığı zamanda kullandıklarını tahmin ediyor.

Pennsylvania eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Khater, New Jersey eyaletinin Newark Havaalanı’nda uçaktan inince tutuklanmıştı. Batı Virginia eyaletinden 39 yaşındaki Tanios ise eyaletteki evinde gözaltına alınmıştı. Her iki şüphelinin de bu akşamüstü farklı saatlerde yargıç karşısına çıkması bekleniyor.

FBI, Khater’in yerini yanında çalışan bir kişinin Linkedin sayfasını paylaşmasının ardından tespit etti.

Tanios’un ise Batı Virginia’da Morgantown kasabasında bir fast food işlettiği öğrenildi. FBI, Tanios’a fotoğrafını tanıyan tanıklar aracılığıyla ulaştı. Bir iş ortağı Tanios’un bir iş ortaklığında zimmetine 435 bin dolar para geçirdiğini öne sürdü.

Soruşturmayı yürüten yetkililere göre video görüntülerinde Khater’in spreyi almak için Tanios’un sırt çantasına yöneldiği, Tenios’un ise ‘‘Bekle, bekle, daha değil, daha erken’’ dediği görülüyor.

İki şüpheli hakkındaki şikayette polis memurlarının geçici körlük yaşadıkları ve diğer polis memurları tarafından tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydukları belirtilmişti.

ABD’de 6 Ocak’taki Kongre saldırısı nedeniyle şimdiye kadar 300’den fazla kişi hakkında suçlama yapıldı. Eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri Kongre’de Joe Biden’ın seçim zaferini onaylamak için yapılan oturumu engellemeye çalışmış, bu amaçla göstericiler polis engelini aşarak Kongre binasına zorla girmişti.

Polis memuru Sicknick’in de aralarında olduğu beş kişi olaylar sırasında hayatını kaybetmiş, Kongre üyeleriyse hayatlarından endişe ederek saklanmak zorunda kalmıştı.

Geçen haftaki mahkeme belgelerinde Adalet Bakanlığı 100’den fazla ek sanık için suçlamada bulunmaya hazırlandığını bildirmiş ve yürütülen soruşturmayı, şimdiye kadar yürütülen soruşturmaların en karmaşığı olarak tanımlamıştı.

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