Kongre Baskınında Kimyasal Saldırı Şüphelilerine Suçlama

Adalet Bakanlığı Pazartesi günü, 6 Ocak günkü Kongre baskını sırasında üç polis memuruna kimyasal madde sıktıkları gerekçesiyle iki kişi hakkında suçlamada bulundu. Kimyasal maddeyle saldırıya uğrayan polis memurlarından Brian Sicknick daha sonra hayatını kaybetmişti.

Julian Elie Khater ve George Pierre Tanios adlı iki şüpheli hakkında polis memuruna öldürücü silahla saldırma dahil bir dizi suçlama yapıldı. Soruşturma sırasında üç polisin tanımlanamayan ancak güçlü bir kimyasal maddeye maruz kaldıkları belirtilmişti.

Bu polis memurlarından Brian Sicknick daha sonra hastalanmış, acilen hastaneye götürülmüş, ancak ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Khater ve Tanios hakkında Sicknick’i öldürme suçlaması ise yapılmadı. Polis kaynakları Tanios ya da Khater’in Sicknick’in ölümünde doğrudan sorumluluğu olup-olmadığını anlamak için henüz soruşturmanın erken bir safhada olduğunu kaydetti. Sicknick’in ölüm nedeni hala belirsizliğini koruyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iki şüphelinin, kimyasal maddeleri, isyancıların, Kongre binasına yaklaşmalarını engelleyen bisiklet bariyerlerini kaldırıldığı zamanda kullandıklarını tahmin ediyor.