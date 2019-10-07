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Kongre Beyaz Saray’dan Sonra Pentagon’dan da Belge İstedi 

07.10.2019 22:50 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturması başlatan Demokrat Partililer soruşturma kapsamında Pentagon’dan ve Beyaz Saray Bütçe Ofisi’nden ellerindeki belgeleri paylaşmasını istedi

Kongre Beyaz Saray’dan Sonra Pentagon’dan da Belge İstedi 

Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturması başlatan Demokrat Partililer soruşturma kapsamında Pentagon’dan ve Beyaz Saray Bütçe Ofisi’nden ellerindeki belgeleri paylaşmasını istedi. ABD Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray’dan 15 Ekim tarihine kadar Başkan Donald Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardımı durdurma kararıyla ilgili belgelerin paylaşılması istendi.

Kongre’nin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi’ndeki üç ayrı komisyon ABD Başkanı’nın siyasi bir rakibini alt etmek için başkanlık gücünü kullanıp kullanmadığını soruşturuyor. Bu kapsamda Beyaz Saray’dan Dışişleri Bakanlığı’na çok sayıda diplomat Kongre’ye ifade vermeye çağırıldı, ellerindeki belgeleri paylaşmaları talep edildi.

Başkan Donald Trump Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yle telefon görüşmesinde, Joe Biden ve ailesi hakkında soruşturma başlatmasını istiyordu. Trump bu görüşmeden kısa süre önce Kongre’de daha önce onaylanmış yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardımı askıya almıştı. Beyaz Saray Bütçe Ofisi ve Pentagon’dan istenen belgeler de Trump’ın bu yardımı soruşturma karşılığı siyasi baskı unsuru olarak kullanıp kullanmadığı sorusuna yanıt aranıyor.

Kongre’nin azil sürecini başlatması sonrasında bu hafta ifadesinin alınması planlanan isimler arasında Amerika’nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sonland ve Trump’ın geçen Mayıs ayında görevden aldığı ABD Ukrayna eski büyükelçisi Masha Yovanoviç var.
Amerika Başkanı’nın görevden azledilebilmesi için Kongre’nin her iki kanadının da onayı gerekiyor. Demokrat çoğunluğa sahip Temsilciler Meclisi’nde basit çoğunluk yeterliyken Cumhuriyetçiler’in çoğunluğuna sahip Senato’nun üçte ikisinin başkan aleyhinde oy kullanması gerekiyor.
Amerika tarihinde hiçbir başkan Kongre’nin her iki kanadında onaylanarak azledilmedi.

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