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Kongre Biden'ın Zaferini Onayladı

07.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Kongre Biden'ın Zaferini Onayladı

ABD Kongresi 3 Kasım’da yapılan seçimlerin Seçiciler Kurulu sonucunu onayladı. Böylece Başkan Donald Trump’a karşı 232’ye 306 delege oyu toplayan Demokrat Joe Biden’ın zaferi, 14 Aralık’ta Seçiciler Kurulu’nun onayının ardından Kongre’den de resmi onayı almış oldu

ABD Kongresi 3 Kasım’da yapılan seçimlerin Seçiciler Kurulu sonucunu onayladı. Böylece Başkan Donald Trump’a karşı 232’ye 306 delege oyu toplayan Demokrat Joe Biden’ın zaferi, 14 Aralık’ta Seçiciler Kurulu’nun onayının ardından Kongre’den de resmi onayı almış oldu.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ortak oturumunda her bir eyaletten seçici delegelerin oyları alfabetik sırayla sayıldı.

Sayım sırasında Pennsylvania ve Arizona eyaletlerinden gelen sonuçlara Kongre’nin her iki kanadından bazı Cumhuriyetçiler itiraz etti. İtiraz iki kanattan en az birer üyenin desteğini aldığı için geçerli sayıldı ve bunun üzerine ortak oturuma ara verilerek hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da bu itirazlar tartışıldı. İki itiraz girişimi de yapılan oylamalarda reddedildi.

Bu iki eyaletten başka eyaletlere itiraz gelmemesi üzerine, seçici delegelerin oylarının sayımı sonucunda Biden’ın zaferi tasdik edildi. Sonucu oturuma başkanlık eden Mike Pence açıkladı. Pence, Joe Biden ve Kamala Harris'in ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçilmek için gereken delege oyuna ulaştığını ve 20 Ocak'ta görevlerine resmen başlayacaklarını belirtti.

Aslında ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını belirleyen delege oylarının Kongre ortak oturumunda sayılması genellikle rutin, törensel bir süreç. Ancak Başkan Donald Trump'ın Demokrat Joe Biden'ın zaferine meydan okuyan girişimleri nedeniyle bu seçimlerdeki oylama öncekilerden çok farklı bir ortamda yapıldı. Seçimlere hile karıştığını iddia eden Başkan Trump’ı desteklemek için başkente gelen binlerce gösterici Kongre binasına yürüdü. Göstericilerden bazıları Kongre’deki barikatları aşarak genel kurul salonuna kadar girdi, silahların ateşlendiği haberleri geldi. Gerilimin artması üzerine Kongre’deki oturuma ara verildi ve Kongre üyeleri tahliye edildi.

Washington’da Kongre binası önünde ve içindeki olaylarda toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de tutuklandı.

Binada güvenliğin tekrar sağlandığının açıklanması üzerine saatler sonra ortak oturum kaldığı yerden devam etti.

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