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Kongre Binası Çevresinde Bomba Tehdidi

19.08.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis, ABD Kongre binasının hemen arkasında yer alan Kongre Kütüphanesi yakınlarındaki bir bomba tehdidi nedeniyle, kütüphane ve çevresindeki binaları boşalttı

Kongre Binası Çevresinde Bomba Tehdidi

ABD Kongre Polisi, Kongre binasının hemen arkasında yer alan Kongre Kütüphanesi yakınlarındaki bir bomba tehdidi nedeniyle, kütüphane ve çevresindeki binaların boşaltıldığını ve soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Polis, Kongre Kütüphanesi önünde, patlayıcı maddeler içerdiği sanılan bir aracın içindeki şüpheliyi araştırıyor.

Kongre binası çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, itfaiye ve kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.

Polise soruşturmada yardım için de bomba imha uzmanları görevlendirildi.

Kongre Polisi, Kongre üyelerinin ofislerinin olduğu bir binada bulunanlar için tahliye emri verdi.

Bir başka ofis binasında bulunanların da cam kenarlarından uzak korunaklı bölümlere geçmeleri konusunda uyardı.

Civarda yaşayanlara da bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarı yapıldı.

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