Kongre Binası Çevresinde Sıkı Güvenlik Hazırlığı

ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan Kongre binası baskınıyla ilgili yargılananlara destek veren gruplar başkent Washington’da gösteri düzenleme hazırlığına girerken, yetkililer bölgede sıkı güvenlik önlemlerini yeniden devreye sokmayı planlıyor.

Alınacak güvenlik önlemlerinin ayrıntıları henüz açıklanmadı ancak Kongre binasının çevresinin tel örgülerle kapatılması da plana dahil.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, “Kongre binasının dokunulmazlığını koruma çabasındayız” diyerek, 18 Eylül’de başkentte düzenlenmesi planlanan kitlesel gösteri nedeniyle güvenlik önlemlerinin arttırılacağına işaret etti.

Aşırıcı gruplar gösteriyi düzenleyenler arasında

Eski Başkan Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçim sonuçlarına hile karıştığı iddiasının arkasında duran kalabalık bir grup 6 Ocak’ta Kongre binasına baskın düzenlemişti.

Olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yüzlerce kişi yargılanıyor. Buna karşı çıkanlar ise 18 Eylül’de başkent Washington’da biraraya gelerek, 6 Ocak’la ilgili yargılananlar için “adalet” talebiyle gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

Gösteriye katılacaklar arasında şiddet yanlısı aşırı sağcı gruplar Oath Keepers ve Proud Boys da yer alacak. Kongre saldırısı soruşturmasında yargılanan yaklaşık 600 kişi arasında bu grupların üyelerinden olanların sayısı oldukça az olmasına karşın en ağır suçlamalarla karşılaşanlar arasındalar.

Başkan Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylanmasını önlemek amacıyla komplo kurmak da yargılananlara yöneltilen suçlar arasında.

Kongre baskını, 6 Ocak’ta Kongre üyelerinin Başkan Biden’ın seçimlerde galip taraf olduğunu onaylamak için toplandığı sırada düzenlenmişti.

Olayların ardından Kongre binasının yanı sıra başkentin birçok noktasında sıkı güvenlik önlemleri haftalarca devam etmiş, Kongre’nin etrafı çitlerle kapatılmıştı. Son dönemlerde bölgede güvenliği tehdit eden bir dizi olay da yaşandı. Bunlardan biri, kısa bir süre önce Kongre Kütüphanesi önüne bir aracı park ederek, aracın bomba yüklü olduğunu iddia eden bir saldırganın girişimi oldu.

Diğer taraftan, Kongre binasının çevresinin çitle kapatılması konusuyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Birçok yetkili binaya girişin kapatılmasını tercih etmiyor. Başkentin Demokratik temsilcisi Eleanor Holmes Norton da bunlar arasında. Ancak Norton, gerekli görüldüğü durumda çitin yeniden kurulacağına da vurgu yaptı.

Norton, “Umarım, bir gösteri olduğunda, her seferinde Kongre’nin çitle çevrelenmesi gerekmez. Ancak bu sefer çite tekrar gerek görürlerse bunu eleştirmem” dedi.

