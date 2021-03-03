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  4. "Kongre Binasına Yeni Saldırı Planı" Uyarısı

"Kongre Binasına Yeni Saldırı Planı" Uyarısı

03.03.2021 20:29 | Son Güncelleme:
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ABD Kongre Polis Teşkilatı, “kimliği belirsiz bir milis grubunun Kongre binasına saldırı planladığı” yönünde istihbarat geldiğini açıkladı

ABD Kongre Polis Teşkilatı, “kimliği belirsiz bir milis grubunun Kongre binasına saldırı planladığı” yönünde istihbarat geldiğini açıkladı.

Teşkilattan bugün yapılan açıklamaya göre grup, söz konusu saldırı planını yarın devreye sokma niyetinde. Açıklamada, Kongre polisinin, “Kongre binasına her türlü tehdidi engellemek için” yerel, eyalet ve federal dairelerle birlikte çalıştığı belirtilerek, “İstihbaratı ciddiye alıyoruz” ifadesi kullanıldı.

3 Kasım’da düzenlenen seçimlerde başkanlık yarışını kaybeden eski Başkan Donald Trump’ın bazı aşırı sağcı destekçileri 4 Mart, Perşembe günü Trump’ın ikinci dönem başkanlık için yemin edeceği iddiasında.

6 Ocak’ta, Başkan Joe Biden’ın seçim galibiyetinin resmi olarak Kongre’de onaylandığı sırada bir grup Trump destekçisinin Kongre binasını basmasının ardından bölgede sıkı güvenlik önlemleri hala devam ediyor.

Kongre Polisi’nden bugün yapılan açıklamada, güvenlik önlemlerinde gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtildi. Ancak bu güncellemelerin yeni saldırı ihtimaliyle bağlantılı olup olmadığıyla ilgili ayrıntı verilmedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Kongre binasının şu anda 5 bin 200’den fazla Ulusal Muhafız tarafından koruma altında olduğunu ve bu birliklerin 12 Mart’a kadar bölgede görevde kalacağını belirtmişti.

Sözcü John Kirby, “Şu an Kongre binası çevresinde ihtiyacımız olduğu sayıda güvenlik görevlisi olduğu hususunda rahatız. Kongre Polisi’nin yanısıra yerel yetkililer ve yerel emniyet birimleriyle de diyalog halindeyiz” demişti.

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