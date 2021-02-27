Kongre Çevresinde Olağanüstü Güvenlik Önlemleri Sürüyor

Herkese evsahipliği yapmakla gurur duyan başkent Washington, bugünlerde hiç olmadığı kadar fazla duvarla çevrili.

Özellikle Kongre binası ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri devam ederken, çevre sakinleri, bu kale benzeri güvenlik önlemlerinin kalıcı olup olmadığını merak ediyor.

Başkent adeta bir güvenlik çemberi altında. Bu durum, Anayasa Mahkemesi'nden National Mall olarak adlandırılan bölgeye kadar uzanıyor. Bu durum ziyaretçileri şaşırtıyor.

Tankları ve ağır silahlarıyla 7 bin Ulusal Muhafız askeri bölgede görev başında. Pentagon'a 483 milyon dolara mal olan önlemler kapsamında askerler, Mart ayı ortasına kadar burada kalacak.

Geçen yaz ‘Siyahlar’ın Yaşamı Değerlidir’ sloganıyla yapılan protestolar sırasında da benzer bariyerler yerleştirilmişti. Ama bugün önünü kaplayan bu bariyerler nedeniyle Beyaz Saray’ı tam olarak görmek çok zor.

6 Ocak’ta Kongre Binası'na yapılan saldırıdan sonra şimdilerde kentte ürkütücü bir sessizlik hüküm sürüyor. Azil davasının ilk günlerinde küçük bir grup protestocu mesajlarını sessiz sedasız, ellerindeki pankartlarla verdi.