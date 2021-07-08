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Kongre Çevresindeki Bariyerler Kalkıyor

08.07.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin başkenti Washington’da Kongre binası etrafına 6 Ocak saldırısının ardından kurulan tel bariyerler Cuma gününden itibaren kaldırılacak

Kongre Çevresindeki Bariyerler Kalkıyor

ABD’nin başkenti Washington’da Kongre binası etrafına 6 Ocak saldırısının ardından kurulan tel bariyerler Cuma gününden itibaren kaldırılacak.

Associated Press haber ajansına göre bariyerlerin kaldırılacağı bilgisi Çarşamba günü Kongre üyeleri ve çalışanları için yayınlanan ve Temsilciler Meclisi Polis Gücü Komiseri’nin imzasını taşıyan bir bildiride yer aldı.

Kongreyi çevreleyen bariyer eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına baskınının son kalıntılarından biriydi. Kalabalık çete polisi aşarak binaya zorla girmiş ve Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu engellemeye çalışmıştı.

Bildiride bariyerlerin kaldırılmasına rağmen binanın ziyaretçilerin büyük kısmına kapalı kalacağı ve binaya giriş yapılan bazı noktaların da kapalı kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Federal yetkililer aşırı sağcı grupların ve komplo teorilerine inananların çevrimiçi platformlarda Trump’ın Ağustos ayında yeniden göreve geleceği gibi temelsiz bir söylentinin parçası olarak Washington’a dönmeyi tartıştıklarından haberdar.

6 Ocak’ta Kongre’ye düzenlenen saldırıda beş kişi hayatını kaybetmişti. Bunlardan biri polis tarafından binanın içinde vurulan bir Trump destekçisi, diğeri ise grupla girdiği boğuşmadan saatler sonra hayatını kaybeden bir polis memuruydu.

Bildiride, Kongre polisinin istihbaratı ve potansiyel tehditleri değerlendirmeye devam edeceği ve gerekli olması halinde hızla yeni bariyerler dikilebileceği kaydedildi.

ABD tarihinde ilk kez 6 Ocak saldırıları ve Corona virüsü pandemisi nedeniyle Kongre binası ziyaretçilere yaklaşık 16 ay süreyle süre kapalı kaldı.

Kongre’nin önündeki park alanı turistlerin ABD başkentinde Kongre binasının kubbesinin fotoğrafını çektiği önemli noktalardandı. Kongre binasının içini her yıl 2,5 milyon kişi, ofislerin bulunduğu kampüsü ise yılda 12 milyon kişi ziyaret ediyordu.

Saldırıdan 6 ay sonra yayınlanan bildiri Kongre Polisi Yönetim Kurulu, Kongre Polisi ve Kongre yetkilileri arasında yapılan tartışmalardan sonra hazırlandı. Bariyerleri kaldırmanın havanın müsaade etmesi durumunda üç gün sürmesi bekleniyor.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü haftası nedeniyle şehir dışında olan Kongre üyelerinin bir kısmının Pazartesi günü geri dönmeleri bekleniyor.

Pandemi sırasında Temsilciler Meclisi üyeleri vekil oy sistemi sayesinde seyahatten kaçınabiliyordu, ancak artık oturumlarda fiziksek olarak oy kullanmaları gerekiyor. Senatörler de bir süredir çalışmalarını eskisi gibi sürdürüyor.

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