Kongre Corona Paketi Üzerinde Anlaştı

Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Pazartesi günü çok sayıda hane ve iş yerine destek sağlayacak 900 milyar dolarlık Corona pandemisi yardım paketini oylamaları bekleniyor. Oylama, Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerin hükümet yardımının miktarını ve kapsamını belirlemek üzere haftalardır sürdürdüğü müzakerelerin sonucunda yapılacak. Corona yardım paketinin kabul edilmesi, Amerika'da Corona virüsü vakalarının hızla arttığı döneme denk geliyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre günlük vaka sayılarının 200 bini aştığı Amerika'da şimdiye kadar 317 bin kişi, Corona enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Pazar gecesi yaptıkları açıklamada, paketin çoğu vatandaşa 600 dolarlık doğrudan nakit ödemeleri içerdiğini, yılda brüt 75 bin dolardan fazla kazancı olan vatandaşlar için yardım miktarının kademeli olarak düşeceğini söyledi. Mart ayında kabul edilen çok daha geniş kapsamlı Corona yardım paketi ise 1.200 dolarlık ekonomik teşvik ödemelerini içeriyordu.

Yeni tur Corona yardımları ayrıca işverenlerin pandeminin yol açtığı ekonomik baskılar nedeniyle çalışanlarını işten çıkarmasını önlemeye yönelik Maaş Koruma Programı'na 284 milyar dolarlık katkıda bulunuyor. Paket kapsamında ayrıca 11 hafta boyunca haftada 300 dolarlık işsizlik yardımı ödemeleri, okul ve üniversiteler için 82 milyar, tiyatrolar için 15 milyar, çocuk bakımı için 10 milyar dolarlık yardım ve kira ödemeleri için 25 milyar dolarlık destek bulunuyor. Başka ülkelerdeki aşılama çalışmalarına destek için ayrılan 4 milyar dolar da paket içinde yer alıyor. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı için yeni bir büyük kurtarma paketi geliyor. Vatandaşlarımız bu Noel sezonunda Corona virüsüyle mücadele ederken yalnız olmayacak" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'daki Demokrat Partililer'in lideri Chuck Schumer ise paketin sadece bir ilk adım olduğunu söyledi.

Schumer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu işin sonu henüz gelmedi. Bu yardım yasasının yeterli olduğunu düşünenler Amerika'da neler olup-bittiğinin farkında değil" şeklinde konuştu.