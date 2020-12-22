Kongre Corona Paketini Onayladı

ABD Kongresi, 892 milyar dolarlık Corona yardım paketini onaylayarak hem pandeminin darbe vurduğu ekonomiye canlandıracak önemli bir adım attı hem de federal hükümetin kapanmasını engelledi. Paketin Başkan Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

Günlerce süren çekişmeli müzakerelerin ardından Kongre'nin her iki kanadı da tasarıyı geçirmek için gece geç saatlere kadar çalıştı. Önce Temsilciler Meclisi, ardından 6'ya karşı 92 oyla Senato tarafından kabul edilen tasarı, mali yılın geri kalanı için 2 trilyon 300 milyar dolarlık harcamaları içeriyor. Corona yardım paketi, Corona pandemisi nedeniyle işini kaybeden milyonlarca Amerikalı'nın çoğuna 600 dolarlık nakit yardımını ve ek ödemeleri kapsıyor. Daha önceki kapsamlı yardımların süresi ise Cumartesi günü doluyor. Nisan ayından sonraki ilk Kongre onaylı teşvik paketi, Corona salgınının Amerika'da hız kazandığı döneme denk geldi. Corona virüsü nedeniyle şimdiye kadar 317 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Amerika'da her gün 214 binden fazla enfeksiyon vakası görülürken ekonomik iyileşme süreci yavaşlıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eyalet yönetimleri ve yerel idarelere doğrudan yardımı kapsamasa da Corona paketini desteklediğini söyledi. Pelosi, Demokrat Partili seçilmiş başkan Joe Biden 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra bu maddeleri de içeren bir paketin onaylanması için yeniden mücadele edeceklerini kaydetti, yardım yasası ”Bizi yolun sonuna kadar götürmüyor ama doğru yola sokuyor” dedi. Paketi destekleyen Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Hal Rogers ise paketin "adil bir uzlaşmayı yansıttığını" söyledi. 5.593 sayfalık yasa, 2021 Eylül ayında sona erecek mali yıl kapsamında federal programlara 1 trilyon 400 milyar dolarlık fon sağlıyor. Yasa, büyük olasılıkla görev süresi 3 Ocak'ta dolacak 116'ıncı Kongre'nin geçirdiği son tasarı olacak. Yasa ayrıca hükümet harcamalarının yedi gün boyunca fonlanmasını sağlayarak hükümetin faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam etmesine de olanak tanıyor. McConnell'dan zafer ilanı Corona yardımının net maliyetinin 350 milyar dolar olduğunu söyleyen Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, 500 milyar dolardan fazla fonun Kongre'nin onayladığı ancak harcanmayan paradan sağlandığını kaydetti.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Partililer yasanın geçirilmesini zafer olarak nitelese de McConnell, nihai yasanın, Demokrat Parti'nin aylar önce yetersiz olarak nitelediği tasarıya çok yakın olduğunu söyledi. Nihai yasayla kabul edilen miktar, Demokrat Parti kontrolundaki Temsilciler Meclisi'nin Mayıs ayında 3 trilyon dolar olmasını talep ettiği yardım paketinde öngörülen miktarın çok altında. Cumhuriyetçi Parti kontrolundaki Senato, Mayıs ayındaki bu tasarıyı reddetmişti. McConnell, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, "Bu önemli anlaşmanın şeklini Temmuz sonunda sunduğum önerideki miktarla karşılaştırın. Evet, bazı ince ayrıntılar farklı. Bu yeni anlaşmanın Demokrat Partili meslektaşlarımızın da katkısını içerdiğine şüphe yok. Bu partilerüstü bir yasa. Ancak bu pürüzlerin çok uzun süre önce giderilmiş olması gerekiyordu" dedi. Yardım paketi üzerinde aylar süren anlaşmazlıklar, her iki partiden de ılımlı Kongre üyelerinin nihai tasarının bel kemiğini oluşturan öneriyi hazırlamasıyla giderildi.

Tasarı içeriğinin çok geniş olması, Kongre bilgisayar sisteminde sorun çıkmasına yol açtı. Çeşitli vergi indirimlerini ve tekil olarak geçirilemeyen başka bazı önerileri de içeren tasarıda Smithsonian Enstitüsü bünyesinde iki yeni müze kurulmasına ilişkin bir madde ile beklenmedik sağlık faturalarının kısıtlanması da yer alıyor. Yasa ayrıca küçük ölçekli işletmelere yönelik 284 milyar dolarlık kredi programını yeniliyor ve okullara, havayolu firmalarına, toplu ulaşım sistemlerine ve aşı dağıtımına kaynak aktarıyor. Halka açık şirketler yasa kapsamı dışında tutuldu Halka açık şirketler, küçük ölçekli işletmelerin elemanlarına maaş ödemesi yapmaya devam etmesini sağlayan Maaş Koruma Programı kapsamına alınmadı. Trump Organizasyonu'nun geçmişte yardım aldığına ilişkin haberlerin çıkması üzerine yasaya başkan, başkan yardımcısı, bakanlar, Kongre üyeleri ve bu kişilerin eşlerinin aldıkları yardımları açıklamaları şartı eklendi. Bu kişilerin gelecekte kredi almalarına yasak getirildi.