Kongre Ekonomik Yardım Paketinde Anlaşmaya Yakın mı?

ABD’de partiler üstü ekonomik yardım paketine destek veren Kongre üyelerinin sayısı artıyor. Kongre tatile girmeden önce yardım paketi üzerinde uzlaşma sağlanmasına ilişkin iyimserlik var. Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins ve Demokrat Senatör Joe Manchin, Kongre’de tıkanıklığın aşılabilmesi için orta yol olarak nitelenen 908 milyar dolarlık bir yardım paketi önerisinde bulunmuştu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Perşembe günü bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşme öncesinde Nancy Pelosi, daha önce talep ettikleri rakamda bir miktar taviz vererek 1 trilyonluk bir pakete destek vermeye hazır olduklarının sinyalini vermişti. Partiler üstü yardım paketine destek artıyor ABD’de Corona virüsü vakalarının tırmandığı, hastaneden tedavi altına alınanların ve can kaybı sayısının rekor kırdığı bir dönemde ikinci bir kurtarma paketinin kabul edilmesi konusunda Kongre üzerindeki baskı artmış durumda. Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Kongre’de üst düzey Demokratlar da anlaşmaya varabilmek adına 908 milyar dolarlık partiler üstü pakete destek verdiklerini açıklamıştı.

Kuzey Dakota ve Iowa gibi vaka sayılarının tırmandığı eyaletleri temsil eden Cumhuriyetçiler’in de aralarında bulunduğu bazı muhafazakarlar 1 trilyon dolara yakın miktardaki yardım paketine sıcak baktıklarını belirtti. Cumhuriyetçi Senatör Kevin Kramer, partiler üstü planın dengeli bir ortak payda olduğunu ve rakamın da makul olduğunu söyledi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de 908 milyar dolarlık partiler üstü planın halka yardımcı olacağını belirtti. Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ise uzlaşma konusunda açık kapı bırakmakla birlikte, olası bir yardım paketinin taraflar arasında mutabakatın sağlandığı unsurları kapsaması gerektiğinde ısrarlı. Ücret koruma programı, işletmelere yardım, aşı dağıtımına maddi destek ve okullara maddi yardım bu maddeler arasında yer alıyor. Daha önce önerdiği ancak iki kez başarısız olan 500 milyar dolarlık pakete benzer bir yardım paketi teklifinde bulunan McConnell, Senato Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Bir sonuç istediğimizde Kongre’nin yaptığını yapalım. Üzerinde anlaştığımız konuların tamamını kapsayan bir yasa yapalım” dedi.