Kongre Federal Hükümeti Açık Tutmak İçin Devrede

Demokrat Parti içindeki bölünmeler, Başkan Joe Biden'ın altyapı yatırımı yapmak, sosyal hizmetlerin kapsamını genişletmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için hazırladığı planı tehlikeye atarken ABD Kongresi, federal hükümetin kapanmasını engellemek için harekete geçiyor.

Kongre, yeni hükümet fonlarının 3 Aralık'a kadar devam etmesini onaylamaya hazırlanırken Demokrat Parti içindeki ılımlılar ve ilericiler, ücretli aile izni, yaşlılara tıbbi bakım, çocuk bakımı ve eğitimi için milyarlarca dolar harcamayı kabul edip etmemeyi tartışıyor.

Demokrat Parti kontrolundaki Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Perşembe geceyarısına kadar hükümetin geçici olarak fonlanmasını sağlayacak tasarıyı onaylaması bekleniyor. Böylelikle federal hükümetin 2018 sonu ve 2019 başını kapsayan ve toplam 35 gün süren son kısmi kapanma sürecine benzer bir durumun engellenmesi planlanıyor.

Öte yandan Temsilciler Meclisi'nin bugün, geçen ay Senato'da kabul edilen 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım tasarısını oylaması bekleniyor. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partililer, şimdiye kadar, Biden'ın Kongre'de bir zafer elde etmesini engellemek için tasarıdan geri adım attı.

Ancak Temsilciler Meclisi'nin altyapı tasarısını oylayıp oylamayacağı belirsiz. Demokrat Parti içindeki ilerici kanat, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye, 3,5 trilyon dolarlık iç yatırım tasarısı garanti altına alınana kadar 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını oylamaya sunmaması için baskı yapıyor.

Demokrat Parti'nin ılımlı kanadıysa daha küçük bir paket üzerinde anlaşmakta ısrar ediyor. Meseleye ilişkin müzakereler haftalarca hatta daha uzun süre devam edebilir.

Harcama tasarısı, federal hükümetin işleyişinin devamlılığını sağlamanın yanısıra kasırga, orman yangını ve diğer doğal afetlerden etkilenenlerle Afgan mültecilere yardımları içeriyor.

Kongre'de bir başka tartışma da devam ediyor.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, mevcut 28 trilyon 400 milyar dolarlık limitin ötesinde Maliye Bakanlığı'na daha fazla borçlanma yetkisi tanıyıp tanımama üzerinde tartışmaya devam etti. Maliye Bakanı Janet Yellen, Kongre'nin gereken adımı atmayı başaramaması durumunda ABD hükümetinin tarihte ilk kez 18 Ekim'de temerrüde düşeceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyetçi Partililer, Kongre ve Beyaz Saray'ın Demokratlar'ın elinde olduğu gerekçesini öne sürerek borçlanma tavanını yükseltme sorumluluğunun da tamamıyla Demokrat Parti'nin üzerine düştüğünü savunuyor.

Temsilciler Meclisi, Çarşamba gece geç saatlerde, borçlanma tavanını 2022 yılı Aralık ayına kadar askıya alacak tasarını onayladı. Ancak bu tasarının büyük olasılıkla bugün (Perşembe) Senato'daki Cumhuriyetçi Partililer tarafından engellenmesi bekleniyor.

Bu arada Kongre'de gerginlikler devam ediyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer, Biden'ın 3,5 trilyon dolarlık sosyal yatırım planının yüksek maliyetine karşı çıkan ılımlı Demokrat Partili Senatörler Joe Manchin ve Kyrsten Sinema'yı, tam olarak ne istediklerin kamuoyuna açıklamaya çağırdı.

Temsilciler Meclisi İlericiler Birliği Başkanı Pramila Jayapal, Manchin ve Sinema'yı işaret ederek, "Karşı teklif yapmaları gerekiyor. O zaman oturur ve müzakereye başlarız" dedi.

Manchin ve Sinema şimdiye kadar ne kadar büyüklükte ve kapsamda bir tasarıyı destekleyeceklerinin ayrıntılarını vermedi.

Çarşamba geç saatlerde bir açıklama yayınlayan Manchin, "Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi temel sosyal programlarımızın maliyetini bile karşılayamazken yeni ve kapsamlı hükümet programlarına trilyonlar harcamak, mali deliliğin tanımıdır" ifadesini kullandı.

Manchin ayrıca "sosyal altyapı" tasarısı üzerindeki müzakerelerin tamamlanmasının haftalar alacağını, bunun da Demokratlar'ın altyapı planını geçirme umutlarını suya düşüreceğini kaydetti.

Ipsos anket şirketinin Reuters haber ajansı için Salı ve Çarşamba günü yaptığı ankete göre ABD'de yaklaşmakta olan borçlanma krizi, siyasi yelpazenin her iki kanadını da sarsıyor.

Ankete göre yetişkinlerin yüzde 65'i, Kongre'nin borçlanma tasarısını zamanında geçirip geçiremeyeceği konusunda "çok" ya da "biraz" kaygılı. Bu, her 10 Demokrat Partili'den 8'inin ve her 10 Cumhuriyetçi Partili'den 5'inin bu hisleri taşıdığı anlamına geliyor.

Anket ayrıca katılımcıların yüzde 30'unun, hükümetin kapanması durumunda suçlunun Kongre'deki Cumhuriyetçi Partililer olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor. Yüzde 21'lik kesim Kongre'deki Demokrat Partililer'i sorumlu tutarken yüzde 16, sorumluyu Biden olarak görüyor.

