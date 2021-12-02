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"Kongre Hükümetin Kapanmaması İçin Anlaştı"

02.12.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu Başkanı Rosa DeLauro, Kongre üyelerinin federal hükümeti 18 Şubat'a kadar finanse etmek için anlaşmaya vardığını açıkladı

Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu Başkanı Rosa DeLauro, Kongre üyelerinin ABD hükümetini 18 Şubat'a kadar finanse etmek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Komisyon Başkanı Rosa DeLauro, Kongre üyelerinin federal kurumlara 18 Şubat'a kadar fon sağlamak için anlaşmaya vardıklarını, "Ödenek kararı üzerinde anlaşmaya varıldı" diyerek açıkladı.

DeLauro, tasarının Temsilciler Meclisi'ne sunulacağını söyledi, ancak Genel Kurul’da ne zaman oylanacağını açıklamadı. Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Demokrat Steny Hoyer ise oylamanın bugün yapılacağını söyledi.

Kongre'nin, COVID-19 vakalarında yeni bir artış ve Omicron varyantının ABD’ye ulaşması nedeniyle endişeler artarken, pandemi sırasında federal hükümet operasyonlarının devamını sağlayacak tasarıyı geçirmek için 3 Aralık Cuma günü gece yarısına kadar süresi var.

Temsilciler Meclisi onaylarsa, Başkan Joe Biden tasarıya imza atmadan önce Senato'dan da geçmesi gerekecek.

Ancak bir grup muhafazakar Cumhuriyetçi, Biden'ın COVID-19 aşı yönergelerini protesto etmek için, Senato'nun tasarıyı değerlendirmesini erteleme tehdidinde bulunuyor. Bu da tasarı Senato’dan geçecek olsa bile federal hükümetin hafta sonu boyunca kapanma olasılığını arttırıyor.

Hükümetin kısmen kapatılması özellikle Kongre'nin iki kanadını da az farkla kontrol eden Demokrat Parti’yi siyasi sıkıntıya sokabilir.

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