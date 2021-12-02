Kongre Hükümetin Kapanmasını Önleme Çabasında

ABD Kongresi, federal hükümete ödenek akışını devam ettirecek bir tasarıyı bu hafta içinde oylamaya sunmayı hedefliyor. Eğer Cuma geceyarısına kadar tasarı geçirilemezse ABD'de bir kez daha hükümetin kapanması krizi yaşanacak.

Kongre üyelerinin hükümetin bu hafta fon kesintisi nedeniyle kapanmaması için gereken tasarıyı geçirme çabaları, bir grup Cumhuriyetçi’nin aşı zorunluluğuyla ilgili itirazları nedeniyle tehlikeye girdi.

Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki aşırı muhafazakar kanadı Özgürlük Grubu, Covid-19 aşısı zorunluluğuna kapı açan her türlü planı engellemeye çalışacakları tehdidinde bulundu.

Kongre federal hükümetin faaliyetlerine ödeneğin sürmesini sağlayacak düzenlemeyi Cuma gece yarısına kadar geçiremezse Amerika tekrar hükümetin kısmen kapanması kriziyle karşı karşıya kalacak. Omicron varyantıyla birlikte etkisini tekrar arttıran pandeminin tam ortasında hükümetin kısmen kapaması, Başkan Joe Biden ve Kongre’nin iki kanadında da az bir farkla çoğunluğa sahip Demokratlar’ı siyasi açıdan zor bir duruma sokacak.

Cumhuriyetçi Parti’nin Özgürlük Grubu, Çarşamba günü Senato’daki üyelere seslenerek, Biden’ın federal kurumlarda sözleşmeli çalışanlar ve büyük şirketlere getirmek istediği Covid-19 aşısı zorunluluğunu destekleyen her türlü düzenlemenin aleyhinde oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Grup, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’a hitaben kaleme aldıkları açık mektupta, “Aşı zorunlulukları ve uygulanmasına fon sağlanmasını her türlü şekilde yasaklamaması halinde tasarının zamanında geçirilmesini reddetmek için elinizdeki tüm usül araçlarını kullanın” ifadesini kullandı.

McConnell hafta başında yaptığı açıklamada, hükümetin fonlanması tasarısının geçeceğinden emin olduğunu söylemişti. Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler tasarının geçmesini engelleyebilecek çoğunluğa sahip değil ancak iki partinin 50-50 eşit olduğu 100 koltuklu Senato’da birçok yasal düzenlemenin onaylanması için 60 oy gerekiyor. Dolayasıyla Demokratlar’ın, tasarının geçmesi için en az 10 Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyacı var.

Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin fonlanması konusunda McConnell’la yapılan görüşmelerde “iyi ilerlemeler sağlandığını” söyledi. Schumer, Cumhuriyetçi Partili grubun tehdidini reddetti.

Demokrat Partili senatör, sürecin sekteye uğraması halinde “tam bir kaos yaşanacağını” belirterek, “Bunun olmaması, her iki taraftaki liderlere bağlı” dedi.

Bazı Kongre üyeleri, sorunun çözüm yollarından biri olarak, aşı zorunluluğu konusunda ayrı bir oylama yapılmasını önerdi.

İki parti arasında yürütülen müzakereler, hükümete bütçeden ödenek akışının ne kadar süre devam edeceği hususuna odaklanıyor. Demokratlar, mevcut fonlanma seviyelerini sadece Ocak ayına kadar uzatmak ve daha sonra yeni harcama tasarıları geçirmek istiyor. Cumhuriyetçiler ise yeni harcama tasarılarını bahar aylarına kadar ertelemekten yana. Böyle bir durumda, harcamalar eski Başkan Donald Trump zamanında üzerinde anlaşılan seviyelerde kalmaya devam edecek.

Biden yönetiminin milyonlarca Amerikalı çalışan için aşı zorunluluğu kararı Salı günü mahkeme engeline takılmıştı. Federal yargıçlardan biri, sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu uygulamasını geçici olarak durdururken, bir başka federal yargıç da, yeni hükümet sözleşmelerinin çalışanların aşı olmak zorunda olduğunu belirten maddeler içermesi şartını getiren uygulamayı durdurmuştu.

Demokratlar, muhafazakar Cumhuriyetçiler’in aşı zorunluluğu uygulamasıyla ilgili taleplerine tepki gösterdi. Demokrat Hakeem Jeffries gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kamu sağlığı krizinin ortasındayız. Aşı zorunlulukları, böyle bir zamanda kamu sağlığı bakımından makul tedbirlerdir” dedi.

