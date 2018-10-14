'Kongre Kaşıkçı Konusunda Sert Karar Alabilir'

Önde gelen Cumhuriyetçi Senatörler Marco Rubio ve Jeff Flake, Başkan Trump’ın kaybolan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili Suudi Arabistan’a gerekli yanıtı vermekte başarısız olması halinde Kongre’nin hızlı ve sert karar alabileceğini söyledi. Türk yetkililer ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan ve 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmüş olabileceğini belirtiyor. Suudi Arabistan ise iddiaların asılsız olduğunu söylüyor. Florida Senatörü Rubio, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin tamamen gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Rubio, Trump yönetiminin sessiz kalması halinde ABD’nin uluslararası alanda insan hakları konusunda güvenilirliğini yitireceğini sözlerine ekledi. Rubio, Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e bu hafta Suudi Arabistan’da katılacağı konferansa gitmemesi çağrısı da yaptı. Rubio, Riyad'a silah satışının durdurulması seçeneğini elemedi ve ABD’nin Rusya, Suriye ve Çin gibi baskıcı hükümetlere bir mesaj göndermesi gerektiğini vurguladı.

Rubio, ‘‘Silah satışı para nedeniyle değil, bu ülkelerin gelecekteki davranışları konusunda koz olması açısında da önemli’’ dedi. Trump’ın CBS televizyonundaki “60 Dakika” programına verdiği demeçte “Sonuna kadar gideceğiz ve sert bir ceza olacak” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Trump daha önceki açıklamalarında Suudi Arabistan’a silah satışını ve Suudi Arabistan’ın ABD’deki yatırımlarını durdurmanın gerekli olmadığını belirtmiş. Bunu yaparsak paralarını Rusya ve Çin’e götürüler, Rusya ve Çin’den silah alırlar’’ demişti. Suudi Arabistan ise her türlü tehdide misliyle karşılık vereceği açıklamasını yapmıştı. ''ABD Yemen için vermeyi durdurmalı'' Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake ise ‘‘Suudiler gerçekten Kaşıkçı’yı öldürdüyse Kongre özellikle Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona ABD askeri yardımlarını kesmeli’’ dedi. Suudi Arabistan, Yemen’de İran destekli Husi milislerle mücadele eden körfez ülkeleri koalisyonuna liderlik ediyor. ABD buradaki bombalama eylemleri için silah, istihbarat ve lojistik destek sağlıyor.