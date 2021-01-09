Kongre Olaylarına Karışanlara Suçlamalar

Federal savcılar Çarşamba günü Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre’yi işgalinin ardından Batı Virginia eyaletinin yerel meclisi üyesi ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin masasında otururken görüntüleri basında yer alan diğer bir kişi hakkında federal suçlama yöneltileceğini açıkladı.
Bunlara ek olarak Adalet Bakan Vekili Jeffrey Rosen da Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın Washington polis teşkilatıyla birlikte Kongre polis teşkilatı üyesi Brian Sicknick’in ölümü için ortak soruşturma başlatacağını bildirdi. Sicknick’in Kongre binasını öfkeli kalabalığa karşı savunurken aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği Perşembe akşamı geç saatte açıklandı.
Sicknick göstericiler tarafından yaralandıktan sonra merkeze dönmüş, ancak burada yığılıp kalmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.
FBI Washington Saha Ofisi Sorumlu Müdür Yardımcısı Steven D’antuono yaptığı açıklamada ‘‘Başkent bölgesinden ayrılmış olsanız da bu bölgede işlenen suç eylemine katıldığınız anlaşılırsa kapınızı çalabiliriz’’ denildi.
D’antuono yaptığı açıklamada Sicknick’in ölümüyle ilgili soruşturmayı cinayet soruşturması olarak nitelendirmedi ve polis memurunun ölümü sırasındaki koşulların hala incelenmekte olduğunu söyledi.
Başkent Polis Teşkilatı, Washington Polisi cinayet masasının Sicknick’in ölümünü incelediğini bildirdi.
Öte yandan Adalet Bakanlığı Savcısı Ken Kohl düzenlediği basın toplantısında Kongre’ye Trump’ın destekçileriyle birlikte zorla girdiğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Batı Virginia Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Derrick Evans hakkında da suçlama yapılacağını bildirdi.
Kohl, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisine girerek Pelosi’nin bazı postalarını alan ve bir not bırakan Arkansas eyaletinden Richard Barnett hakkında da suçlama yapılacağını bildirdi.