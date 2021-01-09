Kongre Olaylarına Karışanlara Suçlamalar

Federal savcılar Çarşamba günü Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre’yi işgalinin ardından Batı Virginia eyaletinin yerel meclisi üyesi ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin masasında otururken görüntüleri basında yer alan diğer bir kişi hakkında federal suçlama yöneltileceğini açıkladı.

Bunlara ek olarak Adalet Bakan Vekili Jeffrey Rosen da Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın Washington polis teşkilatıyla birlikte Kongre polis teşkilatı üyesi Brian Sicknick’in ölümü için ortak soruşturma başlatacağını bildirdi. Sicknick’in Kongre binasını öfkeli kalabalığa karşı savunurken aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği Perşembe akşamı geç saatte açıklandı.

Sicknick göstericiler tarafından yaralandıktan sonra merkeze dönmüş, ancak burada yığılıp kalmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

FBI Washington Saha Ofisi Sorumlu Müdür Yardımcısı Steven D’antuono yaptığı açıklamada ‘‘Başkent bölgesinden ayrılmış olsanız da bu bölgede işlenen suç eylemine katıldığınız anlaşılırsa kapınızı çalabiliriz’’ denildi.