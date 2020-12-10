Kongre Oturumunda Türkiye Konuşuldu

Beş ülkeyi kapsayan ziyareti kapsamında, 7 Aralık’ta Suriye’deki Koalisyon Güçleri askeri temsilcileri, Suriye Demokratik Güçleri üst düzey yetkilileri ve Deyrizor bölgesindeki yerel liderle görüşen Rayburn, bir soru üzerine ABD'nin Suriye'deki üç hedefinin IŞİD'in "kalıcı yenilgiye uğraması", İran güçlerinin geri çekilmesi ve çatışmaların siyasi çözümle sonlandırılması’’ olduğunu söyledi. "Suriye'deki ana hedeflerimizin her biri ulaşılabilir" diyen Rayburn, "Suriye'deki gücümüz artıyor" ifadesini kullandı.

“Diplomasi mi, Çıkmaz Yol mu?” başlıklı oturumda Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayan Rayburn, Türkiye’nin IŞİD ya da El Kaide’yle ilişkisi olduğuna dair bir izlenim edinmediğini söyledi.

28 Kasım- 8 Aralık tarihlerinde Türkiye, Mısır, Bahreyn, İsrail ve Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nda ABD’nin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin, ABD’nin IŞİD'i yenmek için birlikte çalıştığı güçlere saldırdığını görmek çok rahatsız edici" ifadesi kullanan Temsilciler Meclisi Üyesi Micheal McCaul’ün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda paralı asker ya da eski IŞİD savaşçılarını kullanıp-kullanmadığını sorması üzerine de Rayburn, Türkiye’nin eğitim ve araç gereç desteği sağladığı muhalif güçlerin Esat rejimine karşı baskı uygulamaya odaklandığını söyledi.

Rayburn, “Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı bölgeleri işgal etmeye ve ABD'ye sadık Kürt nüfusunu taciz etmeye ve yerlerinden etmeye devam ediyor’’ iddiasında bulunan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elliot Engel’ın bu sözlerine, Türkiye'nin, Suriye lideri Beşar Esat'ın İdlib'de ilerlemesini engelleyen bir "askeri engel" oluşturduğu yanıtını verdi ve "Esat rejimine siyasi bir çözüm dışında bir çıkış olmadığını açıkça göstermek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya ve baskı yapmaya devam etmeliyiz’’ dedi.

ABD’nin "eylem planının" Birleşmiş Milletler himayesinde bir ateşkes ve terörle mücadelenin devamını içermesi gerektiğini söyleyen Rayburn, 2011'den önce Suriye'de bulunmayan tüm yabancı güçlerin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Türk hükümetinin, siyasi İslam'ın bazı radikal biçimlerini benimsediği iddiasında bulunan Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Sherman da, Türk hükümetinin Suriye'de El Kaide ve IŞİD’le işbirliği içinde olup olmadığını sordu.

“Türkiye, El Kaide ve IŞİD'i tehdit olarak görüyor”, diyen Rayburn Türkiye’nin bu örgütlerle beraber hareket ettiğine ya da onlara destek olduğuna dair bir işaret görmediği yorumunda bulundu.

Rayburn, komisyonun bir sonraki başkanı Temsilciler Meclisi Üyesi Gregory Meeks’in "Bizimle çalışan Kürtleri korumak ve onları Türkiye’nin saldırısına maruz bırakan bir başka beklenmedik çekilmeyi önlemek için ne yapabiliriz’’ sorusuna, en iyi yolun "IŞİD'e karşı baskıyı sürdürmek" olduğu yanıtını verdi.

Rayburn’ün, Esat'ın İdlib halkına yaşattığı zulmün nasıl durdurulabileceğini soran Steve Chabot’a yanıtıysa, ABD'nin Esat'ı caydırmak için ekonomik baskı uyguladığı ve Türkiye'nin askeri baskı kullanma konusundaki istekliliğini desteklediği şeklindeydi.

"Suriyeli olmayanların Suriye'yi terk etmesi gerektiğini" de söyleyen Joel Rayburn, Amerika’nın Suriyeliler’e insani yardım için 1,7 milyar dolar harcadığını söyledi. Rayburn, 2254 sayılı BM Kararı uyarınca siyasi bir çözüm bulunana kadar ABD'nin Suriye'deki yeniden yapılanmaya katkıda bulunmaması, başkalarını da bunu yapmaktan vazgeçirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri konusunda mümkün olduğunca yapıcı bir diyalog sürdürmeye çalıştıklarını dile getiren Rayburn, Suriye'nin kuzeydoğusunda barışçı bir çözümün herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki oturum yaklaşık 3 saat sürdü.

