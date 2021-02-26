HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kongre Polis Şefi “Güvenlik Önlemleri Sürmeli''

Kongre Polis Şefi “Güvenlik Önlemleri Sürmeli''

26.02.2021 02:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kongre Polis Şefi “Güvenlik Önlemleri Sürmeli''

Kongre Polis Teşkilatı Başkan Vekili Pittman, 6 Ocak’ta Kongre’ye saldıran aşırılık yanlılarının “binayı hava uçurmaya” ve “Kongre üyelerini öldürmeye” niyetlendiklerini söyledi

Kongre Polis Teşkilatı Başkan Vekili Yogananda Pittman, Temsilciler Meclisi’nin Tahsisatlar Komisyonu’nda düzenlenen oturumda verdiği ifadesinde, 6 Ocak’taki Kongre saldırısına karışan eski başkan Donald Trump’ın destekçilerinin ‘‘binayı havaya uçurma’’ ve ‘‘Kongre üyelerini öldürmeye’’ niyetlendiklerini söyledi.

Kongre binasının etrafındaki sıkı koruma önlemlerinin devam etmesini savunan Pittman, Başkan Joe Biden’ın bir konuşması sırasında aşırılık yanlılarının binayı hedef alabileceklerine dair bir tehdidin varlığına da dikkat çekti.

Pittman, oturumda yaptığı açıklamada, 6 Ocak’taki saldırıya katılan milis grupların üyelerinin Kongre’yi havaya uçurma ve mümkün olduğunca çok Kongre üyesini öldürme niyetlerini açıkça belirttiklerini, bu durumun Başkan Joe Biden’ın yapacağı geleneksel Birliği Durumu konuşması sırasında tehlike oluşturabileceğini belirtti.

Pittman, güvenlik eksiklikleri giderilinceye kadar Kongre civarındaki yoğun güvenlik önlemlerinin sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi.

ABD Başkanları tarafından yılın ilk aylarında yapılan Birliğin Konuşması için henüz tarih açıklanmadı.

6 Ocak saldırısının ardından Kongre binası civarında benzeri görülmemiş yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.Bunlar arasında dikenli tellerle çevrili çitler ve Ulusal Muhafızlar’ın beklediği kontrol noktaları da var. 5.000 kadar askerin de Mart ayının ortasına kadar Kongre’yi korumaya devam etmesi bekleniyor.

‘‘Saldırı beklediğimizden büyük oldu’’

Polis ve güvenlik teşkilatlarının saldırıyı önlemekte başarısız olmasının altında yatan nedenlerin soruşturulduğu oturumda konuşan Pittman, olaylardan üç gün önce aşırılık yanlılarının şiddet içermesi olası gösteriler düzenleyebileceğine ve Kongre’ye saldırabileceklerine dair iç belgelerde uyarıların yer aldığını belirtti. Pittman, ‘‘Ancak saldırı beklediğimizden çok daha büyük oldu’’ dedi.

Saldırının boyutuna dair bir istihbarat olmadığını belirten Pittman, ‘‘Aşırılık yanlılarının şiddete başvurma olasılığını bilsek de on binlerce kişinin Kongre’ye saldırabileceğine dair güvenilir tehdit göstergesi yoktu. Ne FBI’dan ne de diğer güvenlik birimlerinden aldığımız istihbarat böyle bir tehdit unsurunu içeriyordu’’ diye konuştu.

Pittman daha sonra Kongre üyelerinin sorularını yanıtlarken Trump destekçilerinin gösterisinin binlerce kişiden oluştuğunu, ancak Kongre binasına bunların 800 kadarının girdiğini söyledi.

Pittman teşkiların komuta protokollerine sadık kalınmadığını belirtti ve bu konuda ortada çok katmanlı bir hata olduğunu öne sürdü. Olay sırasında polis memurlarının üstleriyle iletişiminin düzgün yürütülemediğini belirten Pittman, isyancı çete binaya girdiği sırada polisin üstleri tarafından sağlam şekilde yönlendirilemediğinin altını çizdi.

Eski başkan Donald Trump’ın destekçileri 6 Ocak’ta başkentte düzenledikleri protesto gösterilerinde polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmiş ve Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu durdurmaya çalışmıştı. Olaylar sırasında biri Kongre binasının içinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı öncesinde destekçilerine hitap eden Trump ise isyanı teşvik etme suçlamasıyla Senato’da yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu.

Şu ana kadar saldırıda rol oynadığı sanılan ve aralarında aşırı sağcı gruplarla bağlantıları olan 200 kadar kişi hakkında suçlama yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem olduRus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu
QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Joe Biden, Kral Selman ile görüştü

Avrupa Birliği'nden 'aşı sertifikası' açıklaması

Avrupa Birliği'nden 'aşı sertifikası' açıklaması

Hollanda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımladı

Hollanda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımladı

Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu

Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu

Merkel: Avrupa liderleri dijital aşı sertifikası konusunda hemfikir

Merkel: Avrupa liderleri dijital aşı sertifikası konusunda hemfikir

AB, Venezuela'nın AB'deki diplomatik temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

AB'den Venezuela'ya misilleme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.