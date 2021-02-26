Kongre Polis Şefi “Güvenlik Önlemleri Sürmeli''

Pittman, güvenlik eksiklikleri giderilinceye kadar Kongre civarındaki yoğun güvenlik önlemlerinin sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi.

Pittman, oturumda yaptığı açıklamada, 6 Ocak’taki saldırıya katılan milis grupların üyelerinin Kongre’yi havaya uçurma ve mümkün olduğunca çok Kongre üyesini öldürme niyetlerini açıkça belirttiklerini, bu durumun Başkan Joe Biden’ın yapacağı geleneksel Birliği Durumu konuşması sırasında tehlike oluşturabileceğini belirtti.

Kongre binasının etrafındaki sıkı koruma önlemlerinin devam etmesini savunan Pittman, Başkan Joe Biden’ın bir konuşması sırasında aşırılık yanlılarının binayı hedef alabileceklerine dair bir tehdidin varlığına da dikkat çekti.

ABD Başkanları tarafından yılın ilk aylarında yapılan Birliğin Konuşması için henüz tarih açıklanmadı.

6 Ocak saldırısının ardından Kongre binası civarında benzeri görülmemiş yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.Bunlar arasında dikenli tellerle çevrili çitler ve Ulusal Muhafızlar’ın beklediği kontrol noktaları da var. 5.000 kadar askerin de Mart ayının ortasına kadar Kongre’yi korumaya devam etmesi bekleniyor.

‘‘Saldırı beklediğimizden büyük oldu’’

Polis ve güvenlik teşkilatlarının saldırıyı önlemekte başarısız olmasının altında yatan nedenlerin soruşturulduğu oturumda konuşan Pittman, olaylardan üç gün önce aşırılık yanlılarının şiddet içermesi olası gösteriler düzenleyebileceğine ve Kongre’ye saldırabileceklerine dair iç belgelerde uyarıların yer aldığını belirtti. Pittman, ‘‘Ancak saldırı beklediğimizden çok daha büyük oldu’’ dedi.

Saldırının boyutuna dair bir istihbarat olmadığını belirten Pittman, ‘‘Aşırılık yanlılarının şiddete başvurma olasılığını bilsek de on binlerce kişinin Kongre’ye saldırabileceğine dair güvenilir tehdit göstergesi yoktu. Ne FBI’dan ne de diğer güvenlik birimlerinden aldığımız istihbarat böyle bir tehdit unsurunu içeriyordu’’ diye konuştu.