Kongre Saldırganları Hangi Suçlarla Yargılanabilir?

Kongre binasına 6 Ocak Çarşamba günü şiddet yoluyla giren Başkan Donald Trump destekçileri arasında onlarcası gözaltına alındı. Saldırganların Kongre binasına baskın düzenlemenin haricinde başka suçlardan da yargılanması bekleniyor.

Kongre’de Seçiciler Kurulu oylarının onaylanması için Kongre üyelerinin toplandığı gün Başkan Trump’ın da çağrısıyla düzenlenen ve şiddet eylemlerinin yaşandığı protestoda şu ana kadar en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Bu can kayıplarıyla ilgili henüz kimse suçlanmadı.

Hukukçular, tutuklanan protestocuların bir dizi farklı suçtan yargılanabileceğine dikkat çekiyor.

Şu ana kadar hangi suçlamalar geldi?

Federal bölge ve üst mahkemelerinde yargılanacak 50’den fazla Trump destekçisi silah taşıma ve kullanmaya yönelik suçlarla karşı karşıya. Bu kişiler, Kongre binası içinde silah taşımaya karşı yasağın yanı sıra, başkent Washington yasalarında geçen ruhsatsız silahlarla ilgili kuralları da ihlal etmiş sayılıyor.

Ülkenin batı yakasındaki Washington eyaletinin Seattle kentinden başkent Washington’a gelerek gösterilere katılan Mark Leffingwell adlı kişi ise federal bir polise saldırmakla suçlanıyor. Farklı bir olayla ilgili de hakkında soruşturma yürütülen Leffingwell’in, o olayda yumruk attığı iddia edilen polis memuru yaşamını yitirmişti.