Kongre Saldırganları Hangi Suçlarla Yargılanabilir?

Kongre binasına 6 Ocak Çarşamba günü şiddet yoluyla giren Başkan Donald Trump destekçileri arasında onlarcası gözaltına alındı. Saldırganların Kongre binasına baskın düzenlemenin haricinde başka suçlardan da yargılanması bekleniyor.
Kongre’de Seçiciler Kurulu oylarının onaylanması için Kongre üyelerinin toplandığı gün Başkan Trump’ın da çağrısıyla düzenlenen ve şiddet eylemlerinin yaşandığı protestoda şu ana kadar en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Bu can kayıplarıyla ilgili henüz kimse suçlanmadı.
Hukukçular, tutuklanan protestocuların bir dizi farklı suçtan yargılanabileceğine dikkat çekiyor.
Şu ana kadar hangi suçlamalar geldi?
Federal bölge ve üst mahkemelerinde yargılanacak 50’den fazla Trump destekçisi silah taşıma ve kullanmaya yönelik suçlarla karşı karşıya. Bu kişiler, Kongre binası içinde silah taşımaya karşı yasağın yanı sıra, başkent Washington yasalarında geçen ruhsatsız silahlarla ilgili kuralları da ihlal etmiş sayılıyor.
Ülkenin batı yakasındaki Washington eyaletinin Seattle kentinden başkent Washington’a gelerek gösterilere katılan Mark Leffingwell adlı kişi ise federal bir polise saldırmakla suçlanıyor. Farklı bir olayla ilgili de hakkında soruşturma yürütülen Leffingwell’in, o olayda yumruk attığı iddia edilen polis memuru yaşamını yitirmişti.
Onlarca kişi de ayrıca Kongre binasına izinsiz yollarla girmekle suçlanıyor. Bu suçla karşı karşıya olanlar arasında, aşırı sağcı grup Proud Boys’un (Gururlu Oğlanlar) üyelerinden Nicholas Ochs da yer alıyor.
Bir polis memurunun ölümünden birden fazla kişi sorumlu tutulabilir mi?
Kongre Polisi’nde görevli Brian Sicknick Perşembe günü yaşamını yitirdi. Kongre Polisi’nden yapılan resmi açıklamada polis memuru Sicknick’in “göstericilerle fiziksel müdahale halindeyken yaralandığı” belirtildi.
Olaylarda ölen beş kişiden biri olan Sicknick’in fiziksel darbe almasının ardından döndüğü ofisinde bayıldığı da açıklamaların ayrıntıları arasında.
Hukukçular, emniyet birimlerinin en başta gelecek görevlerinden birinin Sicknick’in ölümünden sorumlu kişiyi bulmak olduğuna dikkat çekiyor. Sicknick’in ölümünden doğrudan sorumlu tutulan biri olursa, bu kişi cinayetle ya da kasıtsız adam öldürmeyle suçlanabilir. Bu kişiye yardım edenlerin de bulunması halinde bu kişiler de cinayete ya da kasıtsız adam öldürmeye ortaklık suçundan yargılanacak.
Sicknick’in, Kongre binası içindekilere yönelik planlı bir saldırı girişimi sonucu öldürüldüğü kararına varılması halindeyse, sorumlular suç işlemek maksadıyla komplo kurma kapsamında yargılanabilir.
Cinayet suçunun kapsamı genişletilebilir mi?
ABD yasalarına göre, bir kişi cinayet işlediğinde, cinayeti adam öldürme niyeti olmadan işlemiş olsa bile savcılar uygun gördüklerinde cinayet suçlaması getirebiliyor.
Söz konusu dosyayı takip eden savcı Cuma günü basın toplantısında yaptığı açıklamada bunun mümkün olabileceğini belirtti.
Ancak cinayet suçunun kapsamının genişletilmesi için daha fazla kanıt gerekiyor.
Yönetime karşı isyan suçu gündeme gelebilir mi?
Hukukçular, göstericiler arasında suçlu bulunanların, yönetime karşı isyan gerekçesiyle yargılanabileceğine de dikkat çekiyor.
İsyanla ilgili yasada ABD yönetimini “güç kullanarak devirme ya da ortadan kaldırma” girişimi federal bir suç sayılıyor.
Eski federal savcılardan Justo Mendez, bu suçlamanın gündeme gelip gelmeyeceğinin soruşturma tamamlandığında belli olacağını söylüyor. Ancak Mendez mevcut delillerle ilgili olarak da, “Hükümeti devirme girişimiyle ilgili kanıtlar sosyal medyada her yerde” ifadesini kullandı.
Davaları kim açıyor?
Olayla ilgili tüm davalar şu ana kadar, Adalet Bakanlığı’na bağlı Washington Savcılığı tarafından başlatıldı. Bu birimdeki savcılar hem başkentin yasalarının hem de federal yasaların uygulanmasından sorumlu.
Ülke genelindeki federal savcılar da uygun görmeleri halinde dava açabilir.