“Kongre Saldırısı İçin Bağımsız Komisyon Kurulacak”

Pelosi, emekli Korgeneral Russel Honoré’den saldırının ardından Kongre’nin güvenlik ihtiyacını değerlendirmesini ve istemişti. Pelosi, bu değerlendirmenin ilk bulgularına göre Kongre’nin ve üyelerinin güvenliği için ek kaynak sağlanması gerektiğini belirtti. Pelosi, hem Honoré’nin bulgularının hem de azil davasının, saldırının nasıl geliştiği konusundaki gerçeği bulmaları gerekliliğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Pelosi, Kongre üyelerine yazdığı mektupta New York ve Pentagon’a düzenlenen 11 Eylül saldırılarının ardından kurulan komisyonla benzer bir modelin oluşturulmasının planlandığını kaydetti. Pelosi, komisyonun Kongre Polis Teşkilatı ve diğer federal, eyalet ve yerel kolluk güçlerinin hazırlıklı olma durumu ve yanıtıyla ilgili unsurların ve sorunların da komisyon tarafından ele alınacağını bildirdi.

6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına saldırarak Demokrat Başkan Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu durdurmak amacıyla binaya zorla girmelerinin ardından çıkan olaylarda beş kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından bir ay geçti, Kongre binası şu an 5 bin Ulusal Muhafız ve 2,5 metre yüksekliğinde bariyerler tarafından korunuyor.

Kongre Polis Teşkilatı Başkanı geçen ay Kongre üyelerine 2006 yılında yapılan bir güvenlik değerlendirmesinden yola çıkarak Kongre etrafına kalıcı bariyer inşa edilmesi çağrısı yapmıştı.

Birçok Kongre üyesi ve Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise Kongre’deki liderlere kalıcı bariyer ya da askeri güvenlik önlemi alınmasına karşı.

Kongre saldırısında şu ana kadar 20’den fazla kişi hakkında federal suçlama yapıldı. Eski başkan Donald Trump da Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın hakkında yaptığı isyana teşvik suçlamasıyla Senato’da yargılandı. Trump Cumartesi günü 43’e karşı 57 oyla azil davasında aklandı.

