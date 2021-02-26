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Kongre Saldırısı Nedeniyle 300'ü Aşkın Kişi Yargılanacak

26.02.2021 23:47 | Son Güncelleme:
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Kongre Saldırısı Nedeniyle 300'ü Aşkın Kişi Yargılanacak

6 Ocak günkü baskınla ilgili soruşturmada 300’den fazla kişi hakkında resmi olarak suçlamada bulunuldu

Amerika’da Kongre binasına eski Başkan Donald Trump destekçilerinden oluşan bir grubun düzenlediği baskınla ilgili soruşturmada 300’den fazla kişi hakkında resmi olarak suçlamada bulunuldu. Reuters haber ajansının haberinde, bunlardan en az 280’inin gözaltına alınmış olduğu belirtiliyor.

Adalet Bakanı Yardımcısı Vekili John Carlin bugün yaptığı açıklamada, “Sorumlularla ilgili soruşturma hızlı bir şekilde ve daha önce hiç görülmemiş bir kapsamda ilerliyor” dedi. Carlin, “Suçlular sorumlu tutulmalı ve tutulacaklar da” şeklinde konuştu.

Carlin’in konuyla ilgili açıklaması, Kongre Polis Teşkilatı Başkan Vekili Yogananda Pittman’ın, 6 Ocak’taki Kongre binası saldırısına karışan eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin ‘‘binayı havaya uçurma’’ ve ‘‘Kongre üyelerini öldürme’’ niyetinde olduklarını belirtmesinin ardından geldi.

Pittman, dün Temsilciler Meclisi’nin Ödenek Komisyonu’nun oturumunda verdiği ifadede ayrıca Kongre binasının etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin devam etmesi gerektiğini savunarak, aşırılık yanlılarının Başkan Joe Biden’ın bir konuşması sırasında binayı hedef alma alabilecekleri uyarısında bulundu.

Reuters haber ajansına göre, söz konusu tehditle ilgili soruları yanıtlayan üst düzey bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi “Bir saldırı düzenleme niyeti gösteren ya da böylesi bir eylemde daha önce bulunan kişilerin her türlü tepkisini çok yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kasım ayında yapılan seçim sonuçlarının resmi olarak tescillendiği 6 Ocak günü başkent Washington’da, seçim sonuçlarını protesto amaçlı toplanan eski Başkan Donald Trump destekçileri arasından kalabalık bir grup Kongre binasına baskın düzenlemişti.

Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan bu şiddet olaylarını teşvik etme suçuyla ikinci kez hakkında azil davası açılan eski Başkan Trump azil sürecinde Senato’da aklandı.

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