Kongre Saldırısı Nedeniyle 300'ü Aşkın Kişi Yargılanacak

Amerika’da Kongre binasına eski Başkan Donald Trump destekçilerinden oluşan bir grubun düzenlediği baskınla ilgili soruşturmada 300’den fazla kişi hakkında resmi olarak suçlamada bulunuldu. Reuters haber ajansının haberinde, bunlardan en az 280’inin gözaltına alınmış olduğu belirtiliyor.

Adalet Bakanı Yardımcısı Vekili John Carlin bugün yaptığı açıklamada, “Sorumlularla ilgili soruşturma hızlı bir şekilde ve daha önce hiç görülmemiş bir kapsamda ilerliyor” dedi. Carlin, “Suçlular sorumlu tutulmalı ve tutulacaklar da” şeklinde konuştu.

Carlin’in konuyla ilgili açıklaması, Kongre Polis Teşkilatı Başkan Vekili Yogananda Pittman’ın, 6 Ocak’taki Kongre binası saldırısına karışan eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin ‘‘binayı havaya uçurma’’ ve ‘‘Kongre üyelerini öldürme’’ niyetinde olduklarını belirtmesinin ardından geldi.

Pittman, dün Temsilciler Meclisi’nin Ödenek Komisyonu’nun oturumunda verdiği ifadede ayrıca Kongre binasının etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin devam etmesi gerektiğini savunarak, aşırılık yanlılarının Başkan Joe Biden’ın bir konuşması sırasında binayı hedef alma alabilecekleri uyarısında bulundu.