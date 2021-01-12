Kongre Saldırısı Sonrası Üç Temsilci Corona’ya Yakalandı

ABD’de Kongre binasına saldırı sırasında tahliye edilen ve güvenlik riski nedeniyle saatlerce saklandıktan sonra, Joe Biden’ın başkanlığının tescil edildiği ortak oturuma geri dönen Kongre üyelerinden üçünde Corona virüsü tespit edildi.
Sağlık uzmanları, Kongre binasına saldıranların yanı sıra bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin maske takmamış olması nedeniyle Corona virüsünün yoğun şekilde bulaştığı bir olay yaşanmış olabileceğini belirtiyor.
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Pramila Jayapal, Bonnie Watson Coleman ve Brad Schneider Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantinada tutulan üç isim, saldırılar sırasında aynı ortamda güvenlik korumasına alındıkları Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin maske takmayı reddetmesini ağır şekilde eleştirdi.
Seattle temsilcisi Jayapal Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Çok sayıda Cumhuriyetçi bu salgını ve virüsü ciddiye almayı reddetti ve bu nedenle çevrelerindeki herkesi tehlikeye atıyorlar" dedi. Jayapal, bu Cumhuriyetçiler’in maske takmayı reddetmekle kalmayıp, kendilerine maske sunan diğer Kongre üyeleri ve personelle pervasızca alay ettiklerini de savundu.
Cumhuriyetçiler’in, “terör saldırısı”nın üstüne bir de “süper bulaştırıcı” bir durum yarattığını savunan 55 yaşındaki Pramila Jayapal, Kongre’de maske takmayı reddedenlerin para cezasına çarptırılması ve derhal toplantılardan çıkarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Daha önce kanser atlatmış olan 75 yaşındaki Temsilciler Meclisi üyesi Watson Coleman da, maske takmayı reddedenler de dahil olmak üzere diğer Kongre üyelerinin yanında kapalı kaldığı sürede Corona virüsüne maruz kaldığına inandığını söyledi.
Corona virüsü testi pozitif çıkan New Jersey temsilcisi, "Şu anda evde dinleniyorum. Hafif, soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşasam da moralimi koruyor ve seçmenlerim adına çalışmaya devam edeceğim’’ dedi.
Meme kanserinden kurtulan Coleman, daha sonraki açıklamasında ise monoklonal antikor tedavisi almak için yerel bir hastaneye gittiğini söyledi.
Son olarak Demokrat Temsilci Brad Schneider da bugün Corona testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sıkı bir karantina altında olduğunu söyleyen Schneider, ''Eşimin sağlığını riske attığım için endişeliyim'' dedi. Illinois temsilcisi açıklamasında, ''Nezaketi önemsememeyi küçümseyi, diğer Kongre üyelerinin ve personelimizin sağlığı ile güvenliğine tercih eden maske karşıtlarının bencilliğine ve küstahlığına öfkeliyim'' ifadelerini kullandı.
200 kişi virüse maruz kalmış olabilir
Kongre doktorlarından Dr. Brian Monahan, saldırıdan sonra, aralarında saatlerce kapalı bir odada saklanan bazı Kongre üyeleri ve personel de dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişinin Corona virüsüne maruz kalmış olabileceği konusunda uyardı.
CNN televizyonu, yayınladığı video ve fotoğraflara dayanarak, en az altı Cumhuriyetçi temsilcinin maske takmayı reddettiğini bildirdi.
Sağlık yetkilileri, saldırının yalnızca Kongre üyeleri arasında değil, çoğu maskesiz kalabalığın üyeleri Washington'dan evlerine seyahat ettiği için ülke çapında bulaşıcı büyük bir olay haline gelebileceğini belirtiyor.
İkinci doz aşıları ilk doz olarak kullanılacak
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre vaka sayısının 23 milyona, can kaybının 377 bine yaklaştığı ABD’de salgın hız kesmiyor. Sadece geçen hafta ABD’de ortalama her gün 3 binden fazla can kaybı kayıtlara geçti
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, ilk doz Corona virüsü aşısı olanların sayısı 9 milyonu buldu.
Ancak aşılama süreci hala vaat edilenin gerisinde. Halk sağlığı uzmanları, şimdiye kadar hiçbir ABD eyaletinin kendilerine gönderilen aşıları tüketmeye yaklaşmadığını söylüyor Bu yavaşlık, kısmen kimlerin aşılanabileceğini keskin bir şekilde sınırlayan katı kurallardan kaynaklanıyor.
Eyaletler şimdiye kadar ilk aşılar için sağlık çalışanlarına ve uzun süreli bakımevi sakinlerine öncelik veriyor. CDC, bir sonraki öncelik grubu olarak zaruri hizmet çalışanları ile 65 yaş ve üstü kişileri öneren olası, üç aşamalı bir aşılama çerçevesi öneriyordu.
CDC geçen hafta ilk aşılama turunu bitirmeden, eyaletlerin bir sonraki öncelik grubuna geçebileceklerini bildirmişti; sadece 20'den az eyalet bu tavsiyeye uydu.
Ancak Trump yönetimi, ikinci dozlar için beklettiği Corona virüsü aşılarını kullanıma sunarak eyaletleri, 65 yaşın üzerindeki tüm Amerikalılar’a aşılamaya çağırmayı planlıyor.
Trump yönetiminin planını Sağlık Bakanı Alex Azar, ABC televizyonunun sabah haberlerinde açıkladı. Bu hamle, aşıların dağıtımını hızlandırmak ve geciken aşımaları hızlı bir şekilde başlatmak için Joe Biden’ın ekibinin geçen hafta açıkladığı planla da uyumlu.
Alex Azar, hükümetin valileri 65 yaşından büyük herkese aşı sunmaya çağıracağını söyledi. Sağlık Bakanı, ABD’nin aşı kampanyasını toplum sağlığı merkezlerine ve eczanelere yayması gerektiğini söyledi ve federal hükümetin, toplu aşılama merkezlerine aşı yapacak yetkililer göndereceğini kaydetti.
Bloomberg kanalı da CDC Başkanı Dr. Robert Redfield'ın valilere tavsiye mektubu göndereceğini duyurdu.
Yeni strateji, ikinci doz aşılarda gecikme olmaması için aşı üreticileri Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın tutarlı bir tedarik sağlamasını gerektirecek.