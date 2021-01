Kongre Saldırısı Sonrası Üç Temsilci Corona’ya Yakalandı

Corona virüsü testi pozitif çıkan New Jersey temsilcisi, "Şu anda evde dinleniyorum. Hafif, soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşasam da moralimi koruyor ve seçmenlerim adına çalışmaya devam edeceğim’’ dedi.

200 kişi virüse maruz kalmış olabilir

Kongre doktorlarından Dr. Brian Monahan, saldırıdan sonra, aralarında saatlerce kapalı bir odada saklanan bazı Kongre üyeleri ve personel de dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişinin Corona virüsüne maruz kalmış olabileceği konusunda uyardı.

CNN televizyonu, yayınladığı video ve fotoğraflara dayanarak, en az altı Cumhuriyetçi temsilcinin maske takmayı reddettiğini bildirdi.

Sağlık yetkilileri, saldırının yalnızca Kongre üyeleri arasında değil, çoğu maskesiz kalabalığın üyeleri Washington'dan evlerine seyahat ettiği için ülke çapında bulaşıcı büyük bir olay haline gelebileceğini belirtiyor.

İkinci doz aşıları ilk doz olarak kullanılacak

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre vaka sayısının 23 milyona, can kaybının 377 bine yaklaştığı ABD’de salgın hız kesmiyor. Sadece geçen hafta ABD’de ortalama her gün 3 binden fazla can kaybı kayıtlara geçti

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, ilk doz Corona virüsü aşısı olanların sayısı 9 milyonu buldu.