Kongre Saldırısı Sonrası Üç Temsilci Corona’ya Yakalandı

Seattle temsilcisi Jayapal Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Çok sayıda Cumhuriyetçi bu salgını ve virüsü ciddiye almayı reddetti ve bu nedenle çevrelerindeki herkesi tehlikeye atıyorlar" dedi. Jayapal, bu Cumhuriyetçiler’in maske takmayı reddetmekle kalmayıp, kendilerine maske sunan diğer Kongre üyeleri ve personelle pervasızca alay ettiklerini de savundu.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Pramila Jayapal, Bonnie Watson Coleman ve Brad Schneider Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantinada tutulan üç isim, saldırılar sırasında aynı ortamda güvenlik korumasına alındıkları Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin maske takmayı reddetmesini ağır şekilde eleştirdi.

Sağlık uzmanları, Kongre binasına saldıranların yanı sıra bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin maske takmamış olması nedeniyle Corona virüsünün yoğun şekilde bulaştığı bir olay yaşanmış olabileceğini belirtiyor.

Cumhuriyetçiler’in, “terör saldırısı”nın üstüne bir de “süper bulaştırıcı” bir durum yarattığını savunan 55 yaşındaki Pramila Jayapal, Kongre’de maske takmayı reddedenlerin para cezasına çarptırılması ve derhal toplantılardan çıkarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Daha önce kanser atlatmış olan 75 yaşındaki Temsilciler Meclisi üyesi Watson Coleman da, maske takmayı reddedenler de dahil olmak üzere diğer Kongre üyelerinin yanında kapalı kaldığı sürede Corona virüsüne maruz kaldığına inandığını söyledi.

Corona virüsü testi pozitif çıkan New Jersey temsilcisi, "Şu anda evde dinleniyorum. Hafif, soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşasam da moralimi koruyor ve seçmenlerim adına çalışmaya devam edeceğim’’ dedi.

Meme kanserinden kurtulan Coleman, daha sonraki açıklamasında ise monoklonal antikor tedavisi almak için yerel bir hastaneye gittiğini söyledi.

Son olarak Demokrat Temsilci Brad Schneider da bugün Corona testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sıkı bir karantina altında olduğunu söyleyen Schneider, ''Eşimin sağlığını riske attığım için endişeliyim'' dedi. Illinois temsilcisi açıklamasında, ''Nezaketi önemsememeyi küçümseyi, diğer Kongre üyelerinin ve personelimizin sağlığı ile güvenliğine tercih eden maske karşıtlarının bencilliğine ve küstahlığına öfkeliyim'' ifadelerini kullandı.