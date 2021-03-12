HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kongre Saldırısında 100 Kişi Hakkında Daha Suçlama

Kongre Saldırısında 100 Kişi Hakkında Daha Suçlama

12.03.2021 21:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kongre Saldırısında 100 Kişi Hakkında Daha Suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 100 kişi hakkında daha suçlama yapılacağını açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 100 kişi hakkında daha suçlama yapılacağını açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 300’den fazla kişi hakkında suçlama yapıldı.

Eski başkan Donald Trump’ın destekçileri 6 Ocak’ta ABD Kongre binasını basarak Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu engellemeye çalışmış, olaylar sırasında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti.

Mahkeme belgelerinde yer alan federal savcıların ifadelerine göre, hem hakkında iddianame hazırlanan sanıklar hem de delillerin doğası ve hacmi sebebiyle bu soruşturmanın, ABD tarihinin en geniş kapsamlısı olması bekleniyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), soruşturma sırasında Oath Keepers (Yemin Muhafızları) ya da Proud Boys (Gururlu Gençler) gibi aşırılık yanlısı sağcı gruplarla bağlantısı olan şüphelilere odaklandı.

Savcılara göre şu ana kadar yaklaşık 50 eyalette ve başkentte 900’den fazla arama emri çıkartıldı.

Adalet Bakanlığı’na göre toplanan deliller arasında çeşitli güvenlik birimlerinden elde edilen 15 binden fazla saatlik güvenlik ve vücut kamerası görüntüleri de yer alıyor.

6 Ocak saldırısından bu yana Kongre ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. Son olarak Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongre binasını korumak için 2 bin 300 Ulusal Muhafız’ın iki ay daha Washington'da kalmasını onaylamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayıDSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Akdeniz açıklarında İran'a ait konteyner gemisine saldırı

İran'a ait konteyner gemisine saldırı!

AstraZeneca'dan 'pıhtı riski' açıklaması: Hiç bir kanıt yok

AstraZeneca'dan 'pıhtı riski' açıklaması: Hiç bir kanıt yok

Pizzacı kurye teslimat yaptığı apartmandan kedi çaldı!

Pizzacı kurye teslimat yaptığı apartmandan kedi çaldı!

Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!

Ermenistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!

Yeni bir böcek türüne Başbakan Ardern'in adı verildi

Yeni bir böcek türüne Başbakan Ardern'in adı verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.