Kongre Saldırısında 100 Kişi Hakkında Daha Suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 100 kişi hakkında daha suçlama yapılacağını açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 300’den fazla kişi hakkında suçlama yapıldı.

Eski başkan Donald Trump’ın destekçileri 6 Ocak’ta ABD Kongre binasını basarak Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu engellemeye çalışmış, olaylar sırasında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti.

Mahkeme belgelerinde yer alan federal savcıların ifadelerine göre, hem hakkında iddianame hazırlanan sanıklar hem de delillerin doğası ve hacmi sebebiyle bu soruşturmanın, ABD tarihinin en geniş kapsamlısı olması bekleniyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), soruşturma sırasında Oath Keepers (Yemin Muhafızları) ya da Proud Boys (Gururlu Gençler) gibi aşırılık yanlısı sağcı gruplarla bağlantısı olan şüphelilere odaklandı.

Savcılara göre şu ana kadar yaklaşık 50 eyalette ve başkentte 900’den fazla arama emri çıkartıldı.

Adalet Bakanlığı’na göre toplanan deliller arasında çeşitli güvenlik birimlerinden elde edilen 15 binden fazla saatlik güvenlik ve vücut kamerası görüntüleri de yer alıyor.

6 Ocak saldırısından bu yana Kongre ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. Son olarak Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongre binasını korumak için 2 bin 300 Ulusal Muhafız’ın iki ay daha Washington'da kalmasını onaylamıştı.

