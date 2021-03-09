HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kongre Saldırısında Oath Keepers Üyelerine Karşı Yeni Deliller

Kongre Saldırısında Oath Keepers Üyelerine Karşı Yeni Deliller

09.03.2021 23:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kongre Saldırısında Oath Keepers Üyelerine Karşı Yeni Deliller

ABD’de savcılar, 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından Kongre’ye yapılan baskına karışan aşırı sağcı Oath Keepers grubuna bağlı milislerin şiddet eylemlerine karışmayı önceden planladıklarını öne sürdü

ABD’de savcılar, 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından Kongre’ye yapılan baskına karışan aşırı sağcı Oath Keepers grubuna bağlı milislerin şiddet eylemlerine karışmayı önceden planladıklarını öne sürdü.

Adalet Bakanlığı, Pazartesi günü savunma avukatlarına Oath Keepers üyelerinin ve bağlantılı oldukları kişilerin Kongre saldırısı sırasında aktif şekilde güç ve şiddet kullanmayı planladıkları yönünde kanıt sunacağını bildirdi.

Mahkemeye sunulan belgelerde kriptolu mesaj uygulaması Signal üzerinden gönderilen mesajların yönetim karşıtı Oath Keepers grubunun kurucusu, eski ordu mensubu ve Yale üniversitesi mezunu avukat Stewart Rhodes gibi kişiler tarafından gönderildiği belirtildi.

Mahkeme belgelerine göre 6 Ocak akşamüstü Rhodes destekçilerine “Kongre’nin güney kanadına, merdivenlere gelin” diye yazdı.

Kısa süre sonra Rhodes’un bir grup konuşmasında Kongre’nin bir fotoğrafını “ABD Kongresi’nin güney kanadı. Yurtseverler kapıları zorluyor” cümlesiyle birlikte paylaştığı iddia ediliyor.

Mahkemeye sunulan belgeler soruşturmayı yürüten yetkililerin Rhodes’ın saldırının başlatılmasında önemli rolü olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor. Konuyla ilgili iddialara yanıt vermeyen Rhodes hakkında 6 Ocak saldırısı nedeniyle suçlama yapılmadı.

Geçen ay bir federal büyük jüri Oath Keepers grubuyla bağlantılı dokuz kişi hakkında Kongre binasına baskın düzenlemeyi planladıkları gerekçesiyle suçlamada bulunmuştu.

Rhodes tarafından gönderildiği belirtilen mesajları açıklayan ABD Adalet Bakanlığı, Oath Keepers üyesi olduğu iddia edilen Thomas Caldwell’in, hakkındaki suçlamalar nihaileşinceye kadar tutuklanabileceğini savunuyor.

Adalet Bakanlığı’na göre, başkente silah getirilmemesi konusundaki yasağa rağmen, Caldwell’in Potomac Nehri üzerinden teknelerle Washington’a ağır silah sokma yollarını araştırdığı ve bu konuda Signal uygulamasındaki tartışmaya karıştığı iddia ediliyor.

Caldwell ise, suçsuz olduğunu savunurken Oath Keeper üyesi olduğu iddialarını da yalanlıyor.

Adalet Bakanlığı mahkemeye sunulan belgelerde Caldwell’in bu Signal’daki tartışmaya katıldığına dair delil olmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
ABD'de korku dolu anlar! Öğrencinin okula getirdiği bomba patladıABD'de korku dolu anlar! Öğrencinin okula getirdiği bomba patladı
Cin suresi meali ve fazileti nedir?Cin suresi meali ve fazileti nedir?

En Çok Okunan Haberler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Atina’da sokaklar savaş alanına döndü

Atina’da sokaklar savaş alanına döndü

İsveç’te akılalmaz kaza! Tren otobüse çarptı

İsveç’te akılalmaz kaza! Tren otobüse çarptı

Ermenistan'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ı krizi çözmemekle suçladı

Ermenistan'da sular durulmuyor! Sarkisyan'a çok ağır sözler

ABD'de lise öğrencisinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bomba patladı: 5 yaralı

ABD'de korku dolu anlar! Öğrencinin okula getirdiği bomba patladı

Kongre üyelerinden Biden yönetimine İran ile nükleer anlaşmanın kapsamını genişletin mektubu

Biden'a mektup! Obama dönemindeki o anlaşma hatırlatıldı

Buckingham Sarayı'ndan Harry-Meghan ile ilgili açıklama geldi

Buckingham Sarayı'ndan Harry-Meghan açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.