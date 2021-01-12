Kongre Saldırısının Ardından Kimlere Suçlama Yapıldı?

Savcılar Kongre binasına düzenlenen ve biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından onlarca kişi hakkında suçlama yaptı. Gelecek günlerde daha fazla şüphelinin kimliğinin tespit edilmesiyle suçlamaların sayısının da artması bekleniyor. Yetkililer, Kongre binasına zorla girerek 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın zaferinin onaylandığı oturumu durdurmaya çalışanlarla ilgili daha fazla delil elde etmek için halktan bilgi paylaşmalarını istedi. Yetkililer bu süreçte tanıkları sorguya çekiyor, gönderilen video ve fotoğrafları inceliyor. Ayrıca hakkında şimdiye kadar suçlama yapılanların Kongre baskınına katılan diğerlerinin kimliklerinin tespit edilmesine yardım edebileceği de sanılıyor. Kaç kişi hakkında suçlama yapıldı? Başkent Washington’un başsavcısı şu ana kadar 20 kişi hakkında federal suçlamada bulundu, öte yandan diğer 40 kişi hakkındaysa Washington’daki üst mahkemece suçlama yapıldı. Üst mahkemenin hakkında işlem yaptığı bu kişiler hakkında daha çok sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve silah taşımayla ilgili suçlamalar yapıldı. Federal mahkemede yargılanacak olanlara ise daha uzun cezaların söz konusu olduğu şiddet kullanarak haneye girmek, Kongre alanında kamu düzenini bozmak, bir polis memuruna saldırmak ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’yi tehdit etmek gibi suçlamalar yapıldı.

Pazar günü federal yetkililer fotoğraflarda Kongre binasının içinde ellerinde plastik kelepçelerle görülen iki kişiyi gözaltına almıştı. Yetkililer, canlı yayınlar ve sosyal medya aracılığıyla yaptıkları incelemelerde fotoğraflardaki maskeli kişinin kimliğini Tennessee eyaletinden Eric Munchel olarak belirlemişti. Yetkililer fotoğraflarda yine Senato salonunda askeri tür kask, yelek ve plastik kelepçelerle görüntülenen diğer bir kişinin kimliğinin de Teksas eyaletinden Larry Rendall Brock olarak tespit edildiğini belirtti. Mahkeme belgelerine göre Brock’un kimliğinin belirlenmesinde yetkililere eski eşi yardım etti. Neden henüz daha fazla kişi hakkında suçlama yapılmadı? Yetkililerin daha fazla kişinin kimliklerini belirlemesi ve daha fazla suçlama yapılması bekleniyor. Saldırı günü birçok kişinin Kongre bölgesinden serbestçe çıkmasına izin verildi. Bu nedenle de polis saldırı sırasında orada bulunanları tespit ve takip etmek için çok sayıda fotoğraf, video ve sosyal medya iletisini gözden geçirmek ve halkın tanıklıklarına başvurmak zorunda kaldı.

ABD genelinde federal savcılar olaylara karışan kişilerin başkent Washington’a başka yerlerden seyahat etmiş olsalar da geldikleri eyaletlerde de suçlamalarla karşılaşabileceklerini bildirdi. Massachusetts eyaletinin kıdemli federal savcıları Pazartesi günü çok sayıda ipucu elde ettiklerini ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetmişti. Ancak savcı Andres Lelling’e göre Washington dışındaki savcıların suçlama yapabilmeleri için şüphelilerin kendi eyaletlerinden şiddet ve yıkıma karışmak için başkente gittikleri konusunda delilin olması gerekiyor. Lelling, ‘‘Başkentte yaşananların en azından göstericilerin büyük kısmı için spontane geliştiği sanılıyor. Bu nedenle aslında hiç var olmayan bir delili arıyor olabiliriz, ancak yine de aramaya devam edeceğiz’’ dedi. Haklarında daha ciddi suçlamalar yapılabilir mi? Savcılar daha fazla delil elde ettikçe daha ciddi suçlamalar getirebilir. Başkent Washington’un başsavcı vekili Michael Sherwin, yetkililerin suçlamaları yaparken kullanmak üzere her şeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Ayrıca güvenlik yetkililerine göre Federal Soruşturma Dairesi FBI, saldırganlar tarafından başına yangın söndürme tüpüyle vurulan Kongre polis teşkilatı üyesi Brian D. Sicknick’in ölümüne de cinayet soruşturması açtı. Uzmanlara göre yetkililer bazı şüphelilere, nadiren yapılan yönetime karşı isyan suçlamasını da yapabilir. Bu suçlama 20 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor. ABD’de yaz aylarında polis şiddetine karşı yapılan protesto gösterilerinde dönemin Adalet Bakanı Yardımcısı Jeffrey Rosen, göstericilere karşı yönetime isyan suçlamasının yapılabileceğini belirtmişti. Adalet Bakanı William Barr’ın bir ay önce istifa etmesinin ardından görevi devralan Rosen, suçlamanın yönetime karşı darbe delili gerektirmediğini söylemiş ve bir federal mahkeme binasının ya da federal mülkün zorla işgal edilmesinin de buna örnek olabileceğini söylemişti. Trump hakkında suçlama yapılabilir mi? Trump, Beyaz Saray etrafında toplanan destekçilerine yaptığı konuşmada onları Kongre’ye yürümeye teşvik etmiş, hatta kendisinin de onlarla birlikte gideceğini söylemiş, ancak gitmemişti. Başkan destekçilerine seçimin ‘‘çalınmasına’’ izin vermemek için ‘‘mücadele etmelerini’’ söylemişti. Başkan’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani ise göstericilere düello çağrısı yapmıştı.