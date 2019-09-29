‘Kongre Trump-Putin Telefon Dökümlerini Görmeye Kararlı’

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff, Kongre’nin Başkan Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ve diğer dünya liderleriyle telefon konuşmalarının dökümünü almaya kararlı olduğunu söyledi. Schiff, Başkan’ın ulusal güvenliği tehlikeye atmış olabileceğini söylüyor.
NBC televizyonuna yaptığı açıklamada Schiff, Putin’le ve diğer liderlerle Başkan arasında yapılan telefon görüşmelerinin ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini görmek için bu dökümlerin açıklanmasının bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.
İstihbarat çevrelerinden bir muhbir, Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde yeniden başkan seçilmesine yardımcı olabilecek siyasi bir istekte bulunarak görevini kötüye kullandığı şikayetinde bulunmuştu. İddianın ortaya çıkmasının ardından Kongre üyeleri arasında Trump’ın eylemlerinin ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği endişesi de arttı.
Schiff ABC televizyonuna yaptığı açıklamadaysa muhbirin İstihbarat Komisyonu’yla anlaşarak bir oturumda yer almayı kabul ettiğini bildirdi.
Kongre üyeleri bir süredir muhbirin kimliğini koruyacak ve onu temsil edecek avukatlara üst düzey güvenlik izni alacak lojistiği sağlamak için uğraşıyordu.
Şikayette muhbir ayrıca Beyaz Saray avukatlarının yabancı liderlerle yapılan görüşmelerin kaydedildiği ve saklandığı gizli sunucudun kaldırılması talimatını verdiğini de söylemişti.
Schiff ise bu görüşmelerin gizli bir sunucuda saklanıyor olması halinde bunların hepsini görmeye kararlı olduklarını söyledi.
Pelosi: Amerikan halkı azil konusunda fikrini değiştiriyor
Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmesinin dökümü açıklanan Başkan Trump’ın azledilmesine yönelik kamuoyu desteğinin arttığını söylüyor.
Pelosi bu hafta Başkan’ın karşı azil sürecinin resmen başlatılmasına desteğini ilan etmişti.
Oysa Pelosi daha önce Temsilciler Meclisi üyesi Demokratlar’ın başkanın Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın soruşturmasının sonuçlanmasının ardından azledilmesiyle ilgili destek arayışına yanıt vermiyordu.
Texas Tribune gazetesinin ev sahipliği yaptığı etkinlikte konuşan Pelosi, rüzgarın farklı yönden estiğini ve Amerikan halkının azille ilgili artık daha farklı bir karara yöneldiğini söyledi.
Pelosi, bir ABD başkanının başka bir ülke liderini kendisine siyasi bir iyilik yapmaması halinde vergi mükellefleri tarafından verilen vergilerle oluşan askeri desteği göndermemekle tehdit ettğini söyledi ve durumun açık ve net ortada olduğunu kaydetti.
Başkan Trump ve Ukrayna Cumhrubaşkanı Volodimir Zelenski arasında 25 Temmuz’da yapılan telefon görüşmesinde 2020 seçiminde Demokrat Parti’den rakibi olması olası Joe Biden’ın oğlunun araştırılmasını istediğinin iddia edilmişti.
Trump Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Biden konusunun gündeme geldiğini kabul etmiş ancak görüşmede Ukrayna liderine Biden’a zarar verecek bir soruşturma başlatmasını sağlamak amacıyla ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını askıya alma kartını masaya koyduğu iddialarını reddetmişti.
İddia, istihbarat camiasından bir muhbirin telefon görüşmesini şikayet etmesiyle ortaya çıkmıştı.
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