‘Kongre Trump-Putin Telefon Dökümlerini Görmeye Kararlı’

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff, Kongre’nin Başkan Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ve diğer dünya liderleriyle telefon konuşmalarının dökümünü almaya kararlı olduğunu söyledi. Schiff, Başkan’ın ulusal güvenliği tehlikeye atmış olabileceğini söylüyor.

NBC televizyonuna yaptığı açıklamada Schiff, Putin’le ve diğer liderlerle Başkan arasında yapılan telefon görüşmelerinin ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini görmek için bu dökümlerin açıklanmasının bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

İstihbarat çevrelerinden bir muhbir, Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde yeniden başkan seçilmesine yardımcı olabilecek siyasi bir istekte bulunarak görevini kötüye kullandığı şikayetinde bulunmuştu. İddianın ortaya çıkmasının ardından Kongre üyeleri arasında Trump’ın eylemlerinin ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği endişesi de arttı.

Schiff ABC televizyonuna yaptığı açıklamadaysa muhbirin İstihbarat Komisyonu’yla anlaşarak bir oturumda yer almayı kabul ettiğini bildirdi.