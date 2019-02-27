WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim ve Reform Komitesi, Meksika sınırından ülkeye yasa dışı giren ailelerin çocuklarının alıkonulmasına ilişkin Donald Trump yönetiminin yetkililerini duruşmaya çağıran kararı kabul etti.

Trump yönetiminin “sıfır tolerans politikası” ile Meksika sınırından ülkeye girdikten sonra tutuklanan yasa dışı göçmenlerin çocuklarını alıkoymasına ilişkin tartışma yeniden başladı.

Komite, şu ana kadar sayıları 2 bin 600’ün üzerine çıkmış olan göçmen çocukların ve ailelerinin durumu ile hükümetin alıkonulan bu çocukları ailelerine teslim etme çalışmaları konusunda 7 ay talep ettiği bilgilerin halen gelmediğini gerekçe göstererek Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığını komite önünde ifade vermek üzere duruşmaya çağırdı.

Kararda, Komitenin ailelerinden alınan çocukların bilgilerini, götürüldükleri yerleri, tutuklanan ebeveynlerinin sınır dışı edilip edilmedikleri veya nerede oldukları ve kaç çocuğun ailesine teslim edildiği konusunda bilgi talebinde bulunacağı ifade edildi.